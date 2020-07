Economia e lavoro



Smart Home e sai dove e come comprare casa

giovedì, 16 luglio 2020, 18:26

di aldo grandi

Una giornata particolare. Mentre molti mollano, qualcuno resiste, altri arrancano, ecco che a queste latitudini Natale Mancini e Paola Granucci di Casamica Immobiliare rilanciano aprendo una nuova filiale dopo quella di Chiasso Barletti e la sorella di via Vittorio Emanuele. Questa volta apre i battenti una sede decisamente originale, ricca di contenuti e di prospettive, denominata Smart Home dove lo smart sta proprio nella semplicità del messaggio che si vuole trasmettere: vendere la propria casa non può né deve essere uno stress né un problema né, soprattutto, uno 'svenarsi' pagando commissioni spesso difficili da sostenere.

E, infatti, con Smart Home si va incontro al proprietario dell'immobile il quale può scegliere di pagare la commissione all'agenzia con dieci comode rate da 99 euro. Il tutto vale, però, su immobili venduti fino a 150 mila euro. Se si pensa che la commissione finale di vendita si aggira intorno al 3-4 per cento, il risparmio è facilmente quantificabile e apprezzabile.

E' stato Natale Mancini a inventarsi questa soluzione, uno che la mattina si sveglia presto e la sera va a letto tardi impegnato com'è sempre a trovarne una nuova: "E' un segnale importante per la città in questo momento particolarmente difficile. Abbiamo voluto dimostrare anche in questi frangenti che si può e si deve credere nel futuro con ottimismo. La nostra proposta è unica in Italia e ci auguriamo che la gente apprezzi questa voglia di andare incontro ai proprietari di case che vogliono vendere usufruendo di un servizio professionale ad alto livello".

Presente alla inaugurazione anche l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti che rilasciato alcune parole di augurio: "Oggi è una giornata di festa che rappresenta un orgoglio per la città visto che anche in periodo di lockdown o quasi, c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco non solo reinventarsi, ma, addirittura, ingrandirsi. Credo che Paola e Natale debbano essere presi a modello anche per la formula innovativa che è stata notata anche da prestigiosi quotidiani nazionali e che, quindi, contribuisce ad aumentare l'attrattiva per la nostra città. Chissà che non arrivino importanti investimenti. Da non sottovalutare il fatto che le condizioni particolarmente agevolate riusciranno sicuramente a andare incontro a coloro che dovranno vendere l'immobile".

"Siamo molto contenti - dice Paola Granucci - di aprire le porte in questo giorno particolare che è anche il mio compleanno, quindi doppio festeggiamento, e speriamo che si di buon auspicio per questa apertura".

Foto di Ciprian Gheorghita