Suzukivintage, la nuova passione nata in casa Larini x Car

mercoledì, 22 luglio 2020, 18:58

Famiglia motoristica a tutto tondo quella dei Larini. Una delle più vecchie, in ordine di tempo, è quella che fa capo a Tonino, la Larini x Car che attualmente è sulla via di Montramito fra Massarosa e Viareggio. Cinquant'anni in mezzo alle auto ed alle corse perché anche i figli, Pierpaolo e Luca, si lanciarono nel campo dei Rallies, allora arma di punta della pubblicità per le vetture stesse.

Nel 2015 il trasferimento da Lido di Camaiore a Montramito nella cosiddetta “Via delle Concessionarie”. Larini x Car infatti è concessionaria esclusiva per la Versilia di Mitsubishi e Ssanyong, ma nel cuore della famiglia si annida anche una vecchia passione per le piccole Suzukine 4 X 4 (Santana e Samurai) delle quali negli anni '80 erano fra i pochi a commercializzarle direttamente dal Giappone.

Infatti dal 2019, spinti da una vecchia passione, hanno approntato una piccola linea di restauro di questi piccoli mezzi da fuoristrada, con anche una ampia possibilità di personalizzare le colorazioni e l'allestimento di interni ed accessori di questo 4 X 4, adesso utilizzatissimo dal pubblico femminile, in sostituzione di agricoltori, cacciatori, muratori e pescatori che lo preferivano negli anni '80 per la sua capacità di carico e di arrivare praticamente dappertutto.

SUZUKIVINTAGE il nome scelto per questa nuova iniziativa dove si lavora prevalentemente sui Suzuki SJ 410 e Samurai di cilindrata 1000 e 1300 cc. degli anni dal 1982 in poi, quindi a tutti gli effetti Auto d'Epoca, esenti dal Bollo e con assicurazione ridotta.

Le auto vengono acquistate direttamente da Larinixcar e sottoposte a revisione e restauro completo compresi i motori, con garanzia di un anno. La carrozzeria invece viene portata a nudo e riverniciata, dopo essere stata trattata nei punti nascosti con vernice antirombo ed antiruggine.

Infine il lato estetico: sedili, tettucci e finiture interne vengono ritappezzate in pelle o sky nei colori originali. Ma per chi volesse un interno personalizzato c'è una ampia possibilità di scelta. E' di questi giorni infatti l'uscita dalla concessionaria di una Suzuki tutta “Azzurra”.

Infatti la Larinixcar lavora anche su commissione, per coloro che già possiedono il mezzo e vogliono rinnovarlo completamente. I tempi di lavorazione sono di circa tre – quattro mesi ma, per chi fosse preso dall'impazienza, c'è sempre qualche modello già pronto in negozio oppure a pochi giorni dal completamento del restauro. Vale quindi la pena di andare a dare un'occhiata e farsi stuzzicare dalla passione per i mezzi d'epoca, sicuramente meno “tecnologici” delle vetture odierne ma carichi di un innegabile fascino Retrò.

LarinixCar concessionaria Mitsubishi/Ssangjong – Via di Montramito 1139 – 55054 Massarosa (LU) – tel. 0584 66757 - www.larinixcar.it