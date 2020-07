Economia e lavoro



The lands of Giacomo Puccini, un viaggio tra le eccellenze del territorio

venerdì, 24 luglio 2020, 14:45

di barbara ghiselli

Promuovere e valorizzare Lucca e i suoi territori (dai monti della Garfagnana, scendendo per la Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca per arrivare al mare della Versilia) e le sue eccellenze: nasce con questo intento il nuovo slogan che accompagna la campagna pubblicitaria di "The lands of Giacomo Puccini" e che recita: "La libertà di essere in viaggio, la tranquillità di sentirsi a casa".

La campagna pubblicitaria, promossa dalla Camera di Commercio di Lucca in collaborazione con Lucca Promos srlu con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti: Giorgio Bartoli, presidente della Camera di Commercio di Lucca; Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Rodolfo Pasquini in qualità di amministratore unico di Lucca Promos. Hanno partecipato alla conferenza anche Paola Marchini art director dell'agenzia "Fuori sede" e la dottoressa Francesca Sargenti della Camera di Commercio di Lucca

Come ha spiegato Bartoli: "The lands of Giacomo Puccini, giunto al sesto anno consecutivo, è un modo per rilanciare il territorio con nuove immagini, con i simboli dei luoghi caratteristici di Lucca e delle zone della provincia, arrivando così a promuovere le potenzialità turistiche, l'eterogeneità dell'offerta e confermando il forte binomio turismo-cultura, che ha portato alla notorietà, grazie non solo alla lunga tradizione, ma anche all'immagine e al successo di Festival ed eventi culturali di richiamo nazionale ed internazionale".

Il viaggio nei territori di Lucca e provincia vede come testimonial il Maestro Giacomo Puccini: tutto il territorio parla della presenza e delle opere del Maestro, che vide i natali Lucca, visse in Versilia tra Torre del Lago e Viareggio e per origini familiari e passioni personali frequento le colline della valle del Serchio e le montagne dell'Appennino.

Un territorio dove è possibile vivere momenti di relax e di avventura, viaggiare tra spiritualità, arte e storia, tra mare e montagna, tra cultura ed enogastronomia.

Lungo questo percorso si incrociano i luoghi magici della sua intensa esistenza: la casa di famiglia di Celle di Puccini e la casa natale di Lucca, entrambe divenute Museo, come Museo è la Villa sulle sponde del Lago di Massaciuccoli, il luogo del suo buen ritiro, che lui stesso così descriveva: "Le spiagge assolate, le fresche pinete, il lago sempre calmo, ovvero l'Eden". Ed infine la Villa di Viareggio ai margini della grande Pineta di Ponente, che seppur non visitabile è avvolta dal fascino misterioso della Regina Turandot.

Le terre di Giacomo Puccini sono l'eccellenza artigianale e i beni culturali delle città d'arte, le spiagge e il mare, la suggestione dei parchi naturali, la qualità dei Festival musicali e lirici, il Carnevale di Viareggio, il Lucca Film Festival, il Lucca Comics & Games, la Versiliana, il Photolux, il Lucca Classic Music Festival, le terre dell'Ariosto e di Michelangelo, i percorsi ciclabili, il trekking e il rafting. Ed insieme a tutto questo l'ampia offerta ricettiva e il pesce, i prodotti tipici e l'olio preparati dalle mani di sapienti chef e da ristoratori legati alla tradizione gastronomica del territorio, che offre inoltre una selezione di etichette di vini DOC e IGT di qualità.

"The lands of Giacomo Puccini è una strategia di marketing territoriale - ha sottolineato il presidente Bartoli – per valorizzare e promuovere un territorio che vede la presenza molteplici atmosfere, di varie opportunità e offerte: da diversi anni lo stiamo presentando in modo integrato per diffondere le qualità dei nostri territori. Oggi è fondamentale fare emergere come il nostro territorio sia un territorio attento e sicuro, e altresì come ente dobbiamo porci a sostegno del settore turistico e del suo indotto, che ha molte ricadute anche in altri settori economici presenti sul territorio".

Ha poi proseguito: "Come tutti i progetti di marketing territoriale si muove su di un orizzonte pluriennale. Abbiamo la fortuna di aver identificato un testimonial, il Maestro Giacomo Puccini, che lega la molteplicità di offerta della nostra provincia e su questo intendiamo investire per gli anni a venire collaborando in modo continuativo con i tre Ato (Ambiti turistici ottimali) identificati dalla Regione per il nostro territorio e con l'Agenzia regionale Toscana Turistica. Per il periodo 2020/2021, grazie al sostegno della Fondazione, saranno investiti per l'insieme delle attività descritte, 600 mila euro". Il presidente Bartoli, ha approfittato dell'occasione, per ricordare l'apporto fondamentale dato da Massimo Marsili, direttore di Lucca Promos, e per ringraziarlo per l'ottimo lavoro.

Bertocchini ha fatto presente quanto sia importante che Lucca, città della cultura, della musica e dei festival possa ripartire e con essa tutta la provincia; da qui la decisione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di sostenere le iniziative, atte a promuovere e a valorizzare il territorio. "Una campagna promozionale che da anni lega il nome di Puccini al nostro territorio può, in questo particolare frangente, - ha aggiunto Bertocchini - costituire un valore aggiunto, un elemento in grado di veicolare un messaggio positivo, delineando l'immagine di una terra caratterizzata da tante anime, tanti luoghi in cui praticare un turismo sostenibile e di alta qualità".

"Lucca Promos è fin dall'inizio il soggetto attuatore del progetto - ha affermato Rodolfo Pasquini – e sono contento che stia ottenendo sempre una maggior affermazione e di poter continuare a partecipare ad attività che vedono la proficua sinergia tra soggetti diversi per il sostegno della valorizzazione e della promozione del territorio".

Da oggi è on line anche il sito puccinilands.it, restyling del sito luccaterre.it acquisito da Lucca Promos allo scopo di incrementare la presenza su web per una comunicazione integrata: grazie a una riprogettazione secondo le logiche di fruizione incentrate sulla consultazione da dispositivi mobili (smartphone e tablet, senza ovviamente trascurare la classica visualizzazione da desktop), con un architettura dei contenuti più user friendly e con un nuovo CMS (Content Management System) più semplice da utilizzare.

Il sito è lo strumento per vivere quotidianamente le esperienze del territorio, grazie ad un costante aggiornamento sui principali eventi che si svolgono sul territorio, con schede informative, date ed i riferimenti degli organizzatori, oltre a tantissimi contenuti culturali. Accanto ad esso è stata avviata anche la strategia di comunicazione social allo scopo di far conoscere ed aumentare la diffusione del brand The lands of Giacomo Puccini, ma altresì per creare un dialogo con il turista, ma anche con i cittadini, promuovendo user generated content, per creare partecipazione e condivisione dell'esperienza che ognuno vive in The lands of Giacomo Puccini.

I prossimi eventi (estratto da puccinilands.it)

Per restare sempre informati su cosa accade con aggiornamenti quotidiani sugli eventi: puccinilands.it

26 luglio – Gala Yoncheva, Piazza San martino (Lucca) - info: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/gala-yoncheva/

Fino al 26 luglio – Virtuoso & Belcanto festival - info: http://www.virtuosobelcanto.com/festival-strumentale-lucca/

Luglio – agosto eventi a Teatro La Versiliana, Marina di Pietrasanta – info: https://versilianafestival.it/eventi/categoria/teatro-la-versiliana/

Luglio – agosto - GiglioLab Estate: laboratori, narrazioni e azioni teatrali per bambini e famiglie | Piazza del Giglio, Lucca – Info: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/gigliolab-estate/

luglio – agosto – Montecarlo Jazz&Wine - info: https://www.comune.montecarlo.lu.it/home/news-eventi/eventi/Anno-2020/Jazz-Wine-2020.html

agosto – BargaJazz – info: http://www.animajazz.eu/

agosto – settembre – Lucca Jazz donna – info: http://www.luccajazzdonna.it/

agosto – settembre – Festival economia e spiritualità – info: https://economiaespiritualita.it/

6 agosto – Cartolina pucciniana: Tosca | Piazza del Giglio, Lucca – Info: https://www.teatrodelgiglio.it/it/stagione-in-corso/cartoline-pucciniane/