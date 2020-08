Economia e lavoro



La scuola materna cattolica Leone XII inaugurerà la nuova sede

domenica, 30 agosto 2020, 21:19

Con il primo settembre, per l'anno scolastico 2020/2021, la scuola materna cattolica Leone XII inaugurerà la nuova sede ubicata in Lucca, nella frazione di Sant'Anna, via Matteotti.

I locali che accoglieranno la scuola sono stati completamente ristrutturati, avendo cura di riadattare gli spazi alle esigenze imposte dalle nuove normative emanate in corso di "emergenza Covid" che mirano a proteggere la salute e la sicurezza pubbliche.

Ecco che, in tale ottica, nel rigoroso rispetto delle normative di sicurezza, sono stati pensati e realizzati anche ampi spazi all'aperto, in modo che i bambini possano incrementare la loro propensione naturale a interagire con l'aria aperta e con ciò che li circonda.Il percorso educativo didattico e pedagogico sarà improntato sul progetto di origine lucchese chiamato "scuola senza zaino", con il quale i bambini saranno aiutati a prendere consapevolezza del loro ruolo individuale e delle interazioni del mondo esterno, nonché a conferire valore a tutte le esperienze scolastiche ed a interconnetterle tra loro, oltre all'attività educativa proposta in sé. Ed allora, forza! Siamo fiduciosi e pronti per un nuovo inizio.