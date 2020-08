Fausto Borella l'incompreso

Altri articoli in Economia e lavoro

domenica, 30 agosto 2020, 21:19

Con il primo settembre, per l'anno scolastico 2020/2021, la scuola materna cattolica Leone XII inaugurerà la nuova sede a Lucca, nella frazione di Sant'Anna, via Matteotti

giovedì, 27 agosto 2020, 14:44

Sulle novità del Settembre Lucchese interviene il presidente ANVA – Confesercenti Toscana Nord: Leonetto Pierotti

sabato, 22 agosto 2020, 19:56

Nella tre giorni di Lucca Città di Carta, il primo Festival nato nella città delle Mura dedicato ai libri e alla carta, al Real Collegio dal 28 al 30 agosto a ingresso gratuito, ci sarà anche tanta attualità e cronaca. (Info programma www.luccacittadicarta.it)

giovedì, 20 agosto 2020, 10:21

Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto toscano che non gode di ottima salute

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:12

Oggi e domani (19 e 20 agosto) il mercato artigianale promosso da Creart e organizzato dalla Cna di Lucca è in piazza Anfiteatro. Seguendo il calendario concordato con l’amministrazione comunale ad inizio anno, i banchi che aiutano a valorizzare i luoghi della città sono nella piazza ovale del centro storico

lunedì, 17 agosto 2020, 12:29

Sono 49 in tutto i contributi deliberati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell’ambito del bando “lavoro+bene comune - tirocini”, a favore di 22 enti pubblici della provincia che adesso sono in grado di attivare tirocini non curriculari per giovani tra i 18 e i 35 anni