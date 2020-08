Economia e lavoro



Lucar Toyota riparte con una marcia in più

giovedì, 6 agosto 2020, 20:10

Si esce dal lockdown e lo si fa con l’ottimismo e la marcia in più che il motore di Lucar Toyota e la famiglia Serafini, ha da sempre tenuto a regimi altissimi e un passo avanti a tutti.

Sono passati i tristi mesi in cui le sedi di Lucca e Massarosa hanno dovuto arrendersi ragionevolmente alla battuta d’arresto imposta dal governo per fronteggiare con consapevolezza e senso di responsabilità l’emergenza Covid-19.

Anche in momenti difficili come quelli appena passati la famiglia Serafini ha mostrato la sua vicinanza al territorio; non lontana infatti l’iniziativa di consegnare una Yaris Ibrida alla Croce Rossa di Lucca per agevolare il lavoro di tutti quei volontari, medici e infermieri impegnati nella lotta contro il virus, su Lucca e provincia.

Oggi Lucar Toyota si appresta a proseguire, con la consueta formula caratterizzata da professionalità, assistenza e varietà di proposta per tutti i clienti (privati ed aziende), l’attività svolta da oltre 45 anni.

Con il Protocollo Covid rispettato a regola d’arte, i due saloni per la vendita di nuovo e usato, sono oggi a disposizione per la propria clientela. Non solo, l’officina ha ripreso a pieno ritmo, ad offrire servizi necessari: dal cambio gomme, alla revisione, al tagliando, passando per la sanificazione interna dell’abitacolo.

A partire dal 1 agosto, inoltre, anche alla Lucar è possibile beneficiare degli incentivi statali: su tutta la gamma di vetture nuove, in caso di rottamazione di un’auto di almeno 10 anni, si può ottenere un contributo di 1.500€ che si va a sommare allo sconto già proposto dalla concessionaria; senza vettura da rottamare il contributo è comunque di 750€.

Tuttavia i fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico sono limitati e si stanno esaurendo velocemente: l’invito è quello di visitare gli show-room e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Proprio per assecondare le richieste, la concessionaria è aperta tutto il mese di agosto dal lunedì al sabato (mattina).

Con uno stile fresco e frizzante invece nasce la collaborazione con la Cremeria Opera in perfetto clima estivo, che sigla di un’estate tutta al naturale, lucchese e vicina alle persone. Mirko Tognetti - titolare della Cremeria Opera - ha scelto, nel pieno rispetto dei valori Toyota e, per una filosofia 100 per cento naturale, un CHR ibrido.

"Queste iniziative devono - ci ricorda Michele Serafini - essere da stimolo per la rinascita che tutti vogliamo e desideriamo. L’augurio di tutti noi, grande famiglia Lucar Toyota".