Mercato artigianale in piazza Anfiteatro

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 17 agosto 2020, 12:29

Sono 49 in tutto i contributi deliberati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell’ambito del bando “lavoro+bene comune - tirocini”, a favore di 22 enti pubblici della provincia che adesso sono in grado di attivare tirocini non curriculari per giovani tra i 18 e i 35 anni

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:41

Ne beneficeranno oltre 40 società sportive del territorio. A settembre la giunta esaminerà ulteriori misure per i soggetti che operano nello sport senza utilizzare l'impiantistica comunale

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:04

Firmata dal presidente della Regione Toscana una nuova ordinanza che dispone per le discoteche misure di controllo per la diffusione del Covid più restrittive, in attesa di eventuali provvedimenti nazionali

mercoledì, 12 agosto 2020, 02:23

Due nuovi servizi messi a punto da Sistema Ambiente per garantire un servizio più puntuale e vicino all'utenza ed essere sempre reperibile

lunedì, 10 agosto 2020, 17:18

L’estate porta il completamento dei lavori del Consorzio 1 Toscana Nord a Palmata, paese collinare della zona del Morianese, nel comune di Lucca: l’Ente consortile ha infatti terminato, proprio in questi giorni, alcune importanti e spettacolari opere

lunedì, 10 agosto 2020, 16:58

Questi due incarichi sono solo un ulteriore step nella definizione della nuova Provincia e, a partire da settembre, saranno previste anche altre selezioni per la copertura di ruoli cruciali per l'andamento dell'ente