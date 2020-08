Mercato artigianale in piazza S. Giusto e in piazza Napoleone

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 5 agosto 2020, 12:50

A seguito dell’annullamento di molte manifestazioni importanti avvenute nei giorni scorsi, la Cna di Lucca esprime una forte preoccupazione in merito allo svolgimento della Fiera del Settembre Lucchese

mercoledì, 5 agosto 2020, 12:39

Prosegue inoltre l’attività del Gruppo cartario, noto per il brand Regina, a supporto delle persone in difficoltà in Europa e negli Stati Uniti

martedì, 4 agosto 2020, 19:01

Confconsumatori segnala: la finanziaria sta contattando telefonicamente gli ex pazienti per proporre cure alternative in studi convenzionati. Una condotta anomala

lunedì, 3 agosto 2020, 22:18

Sono stati inaugurati oggi nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca, alla presenza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, i 14 nuovi letti di cure intermedie, con i quali si arriva complessivamente a 52 letti con la prospettiva di toccare a regime quota 68, per rispettare il...

domenica, 2 agosto 2020, 19:53

Non si fermano le attività della Crai-Tambellini di Sant'Alessio per arrivare laddove i clienti non riescono ad arrivare. Dopo l'efficace servizio di consegne a domicilio, già attivo ma potenziato ulteriormente durante il lockdown, l'ultima novità è il servizio navetta che ti prende e ti porta a fare la spesa

venerdì, 31 luglio 2020, 16:30

Le notizie sui lavori di manutenzione realizzati sui corsi d’acqua e sulle allerte meteo emesse sul nostro territorio? Adesso, per tutti i cittadini, arrivano comodamente e gratuitamente sui telefonini, tramite la messaggistica istantanea di whatsapp e telegram