Economia e lavoro



A.Celli Paper acquisisce PMT Italia

venerdì, 4 settembre 2020, 17:10

A.Celli Paper SPA, società controllata dal gruppo Italia Technology Alliance, rende noto di aver effettuato l’acquisizione della PMT ITALIA - Paper Machinery Technology, società operante nel settore dei macchinari dell'industria della carta e del tissue.

PMT ITALIA, con sede a Pinerolo, è nata nel 2000 ma vanta una lunga storia di appartenenza a Beloit Corporation. È stata infatti, per oltre 50 anni, la sede europea principale del gruppo americano col nome di Beloit Italia. Forte di questa consolidata conoscenza del settore, PMT ITALIA ha operato nel mercato per un ulteriore ventennio grazie alle competenze acquisite nella progettazione di macchinari per tutti i tipi di carta. Con l’ingresso nel perimetro della A.CELLI PAPER SPA verrà data nuova spinta alla gamma prodotti e servizi della PMT ITALIA, grazie alle sinergie che si verranno a creare con l’organizzazione già presente in A.CELLI. In particolare le tecnologie sviluppate nel settore delle carte per imballaggi, cartoncini, cartone, stampa etc. saranno di nuovo messe a disposizione dei clienti italiani ed esteri grazie alle competenze e al know-how acquisiti. Forte spinta sarà data al Customer Service in modo da garantire continuità e affidabilità di servizio ai clienti che utilizzano le tecnologie di ex-Beloit/PMT ITALIA. «Con questa operazione, fatta in un periodo di generale incertezza, si vuole dimostrare la volontà di garantire tecnologie all’avanguardia e assistenza puntuale per le aziende italiane e estere che operano nel settore strategico della carta e del tissue.» Commenta Mauro Celli, azionista di ITALIA TECHNOLOGY ALLIANCE «Mantenere in Italia questo patrimonio è un passo importante che darà beneficio a tutta la filiera della carta, incluso il distretto di Lucca.»