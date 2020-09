Economia e lavoro



Enrico Torrini eletto presidente di SNA

venerdì, 11 settembre 2020, 13:56

In vista del Congresso Nazionale del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), La Sezione Provinciale di Lucca, in rispetto alle Norme dettate dallo Statuto, si è riunita in Assemblea per eleggere il Presidente e la Giunta Esecutiva Provinciale.

L’assemblea, composta dai delegati Silvia Bonci (Vittoria ass.ni Pietrasanta), Elisabetta Brogi ( UnipolSai Lucca), Federico Franchi ( Generali Italia), Mariano Stanco ( UnipolSai Lucca) Alessandro Pfanner (Reale Mutua Lucca) Luca Buonaccorsi (UnipolSai Lucca), Giulio Sorgo (Sara assicurazioni Lucca) e Enrico Torrini, ha eletto all’unanimità:

Enrico Torrini – Presidente

Federico Franchi – vice presidente – tesoriere

Giulio Sorgo – vice presidente

Silvia Bonci – Consigliere

Luca Buonaccorsi - Consigliere

Con la dott.ssa Silvia Bonci l’esecutivo sarà in grado di presidiare con maggior operatività l’importante territorio versiliese.

Il presidente, con Franchi, Sorgo e Bonaccorsi sono delegati a rappresentare 51 colleghi lucchesi nel prossimo Congresso Nazionale con il mandato di esprimere il sostegno al Presidente uscente dott. Claudio Demozzi