Il primario di Ortopedia Calvosa su Rai Tre parla della medicina del futuro

martedì, 29 settembre 2020, 17:35

Si è tenuta ieri l'assemblea dei soci di Confindustria Toscana Nord: un appuntamento posticipato rispetto alla consueta collocazione primaverile, svoltosi in videoconferenza e privo di quel momento importante di confronto che è la parte pubblica

martedì, 29 settembre 2020, 10:32

Se con la primavera e l’estate i commercianti su area pubblica hanno potuto riprendere abbastanza normalmente il proprio lavoro, c’è incertezza sul prossimo futuro, visto che il numero di casi di Covid ha iniziato di nuovo a crescere in modo importante

lunedì, 28 settembre 2020, 13:49

Il Foro Boario si colora, coi graffiti e i murales dei giovani lucchesi: al via un laboratorio di arte di comunità, riservato alle ragazze e ai ragazzi Under-25 della città

lunedì, 28 settembre 2020, 12:59

Sono al centro dell’attenzione da molti mesi ormai e, ancora oggi, ne viene riconosciuto valore ed importanza a seguito delle esigenze di igiene in periodo di pandemia. Le aziende di pulizia hanno avuto un vero e proprio “riscatto sociale” dalla comparsa del Covid 19

domenica, 27 settembre 2020, 15:39

Luccaartigiana.it: una risposta concreta alle necessità dell'artigianato lucchese "D.O.C.G.". "Abbiamo dato una risposta ai desideri che gli artigiani hanno espresso": così Umberto Chiesa, membro del CDA della Fondazione Banca del Monte di Lucca

giovedì, 24 settembre 2020, 14:06

L'artigianato lucchese va on line. Dalla materia alla comunicazione, LuccArtigiana si rinnova e per il 2020 diventa un percorso virtuale. Una novità obbligata, considerando l'emergenza sanitaria di quest'anno, ma anche l'occasione per fare un salto di grande utilità per tutti gli artigiani coinvolti