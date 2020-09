Economia e lavoro



Nuova collezione di pavimenti Tessieri

sabato, 12 settembre 2020, 14:14

Tredici tra i migliori studi di architettura e di designer d’Italia si sono dati appuntamento a Lucca per creare, dopo quasi un secolo dall’ultimo decoro, la nuova collezione di pavimenti Tessieri: TESSIERINNOVA. A ideare il progetto e a coordinare la collaborazione con realtà eccellenti nel panorama italiano è l’architetto Pietro Carlo Pellegrini, che ha avuto mandato dalla società di avviare il percorso per arrivare alla definizione di una nuova linea Tessieri, da presentare ufficialmente al Fuori Salone di Milano 2021, a 94 anni esatti dall’ultima collezione creata (era il 1927). Per farlo sono stati chiamati a raccolta tredici studi professionali di architettura e design italiani, tra i più prestigiosi e i più famosi in Europa e nel mondo: sono loro ad essere stati coinvolti in una due-giorni (11 e 12 settembre) intensiva di workshop a Lucca, all’interno della fabbrica Tessieri e poi a Villa Bassotta, dove i professionisti, sotto l’egida dell’architetto Pellegrini, hanno presentato in anteprima alla proprietà i tredici prototipi che andranno a costituire la nuova collezione TESSIERINNOVA.

L’obiettivo è chiaro: restituire alla mattonella Tessieri, sinonimo di arte, bellezza e qualità, alla sua storia e alla sua tradizione, un tocco nuovo; una modernità capace comunque di affondare le sue radici nell’ingegno, nella bellezza, nei colori e nei decori della prima mattonella Tessieri, che vide la luce a Lucca ben 118 anni fa, nel 1902, testimonianza del “made in Italy”. E a questo proposito basti pensare che ancora oggi la Tessieri lavora con più di 300 decori realizzati nei primi anni del ventesimo secolo.

Il progetto TESSIERINNOVA, quindi, segna un nuovo passo nell’avventura d’impresa iniziata un anno e mezzo fa con gli imprenditori e soci Pier Giorgio Tessieri, socio maggioritario e pronipote di Alfredo, fondatore della fabbrica, Manuel Vellutini, Marco Pierallini e Alessandro Mennucci.

“Pensando al futuro, alle nuove sfide presentate da un mondo globalizzato, mantenendo sempre la qualità e il buon gusto, nasce il progetto TESSIERINNOVA - spiega l’architetto Pietro Carlo Pellegrini -. Si tratta di un processo artigianale e creativo, una fusione tra architetti e artisti prestigiosi e il sapere artigianale della Fabbrica Tessieri, che permetteranno di creare nuove collezioni contemporanee, capaci però, nello stesso tempo, di rappresentare l’anima di Tessieri: il gusto per il colore e la creazione di pezzi artigianali unici. Con TESSIERINNOVA, infatti, vogliamo coniugare la veste tradizionale riconosciuta della Tessieri con uno sviluppo contemporaneo del design, che potrà innovare e avvicinare due mercati oggi divisi: classico e contemporaneo”.

TESSIERINNOVA permette alla Fabbrica di mattonelle di centrare due obiettivi: design di nuovi prodotti-collezioni, disegnati da tredici studi di architettura e di design italiani di prestigio internazionale. C’è Lucca e c’è la Tessieri e ci sono le esperienze, i vissuti e le città di riferimento di ogni architetto o studio associato all’interno delle “nuove” mattonelle, che prendono ispirazione anche nel rilancio del “made in Italy”, fortemente rappresentato nei prodotti Tessieri. A seguire, il secondo passaggio, sarà la presentazione della Nuova Collezione catalogo al Fuori Salone di Milano, 13-18 aprile 2021: un evento che, ogni anno, richiama a Milano oltre 300mila persone provenienti da tutto il mondo.

I TREDICI STUDI DI ARCHITETTURA. Dal nord al sud Italia, gli studi che prendono parte al progetto TESSIERINNOVA e che hanno presentato i tredici progetti per la realizzazione di un pavimento in cementine o pasta di graniglia sono: Archea Associati (Firenze), Archiplan Studio (Mantova), Atelier(s) Alfonso Fermia (Genova), Claudio Nardi Architects (Firenze), Architetto Cherubino Gambardella (Napoli), Architetto Giuseppe Gurrieri (Ragusa), Architetto Paolo Belardi (Perugia), Architetto Gerardo Sannella MYGG Architecture (Milano), Parisotto Formenton Architetti, Park Associati (Milano), Architetto Gianluca Peluffo and Partners (Genova), Architetto Vincenzo Latina (Siracusa), Vudafieri Saverino Partners (Milano).

IL PERCORSO DI RILANCIO. Da circa un anno e mezzo la Premiata Fabbrica “A. Tessieri” ha intrapreso un percorso di rilancio e di rinascita. Con l’arrivo dei nuovi soci è stato infatti definito anche un vero e proprio piano di crescita, molto ambizioso: i soci vogliono far diventare la Tessieri ancora di più un modello, lasciando inalterati la tradizione della fabbrica, il prodotto, i metodi di lavorazione, le formule, i colori. Sul fronte degli interventi sono in corso i lavori di ristrutturazione della sede della fabbrica, fatti per migliorare la qualità del lavoro e della produzione. L’opera di riqualificazione e ristrutturazione riguarda gli interni, con arredi nuovi e un nuovo allestimento per la sala esposizione. Anche i magazzini sono interessati da questo processo di recupero e rinnovamento, mentre il grande piazzale cambierà volto con una pavimentazione diversa e una nuova illuminazione. Un ulteriore passo sarà poi rappresentato dalla ristrutturazione della villa che un tempo era l’abitazione dei proprietari. L’obiettivo, un domani, è anche quello di dedicare una parte dell'azienda all'allestimento di un museo e di uno spazio divulgativo che sarà aperto al pubblico.

LA PREMIATA FABBRICA “A. TESSIERI”. La fabbrica “A. Tessieri & C.” nasce nel 1902 grazie all’intuizione e alla volontà di Alfredo Tessieri. Sarà lui, infatti, che dopo aver lavorato in una fornace a Pisa, decide di trasferirsi a Lucca e di aprire un’attività, incentrando il proprio lavoro e la propria creatività sulla realizzazione di pavimenti. La prima fabbrica Tessieri sorge a inizio Novecento in Pelleria, in via delle Conce. Da qui, dopo alterne vicende nel 1914, si trasferisce a S. Anna, in via del Tiro a Segno, per poi approdare nel 1919 a Borgo Giannotti, in via San Marco, nella sede attuale. Dapprima è stato Piergiorgio Tessieri a diventare socio unico dell'azienda nell'aprile 2017, dopo aver raccolto il testimone dal cugino Francesco, che nella Tessieri è cresciuto tramandando il sapere artigiano per oltre 60 anni. Ed è stato sempre lui, a gennaio 2019, a voler coinvolgere nella compagine societaria altri tre imprenditori, suoi amici storici e legati da un grande amore nei confronti delle mattonelle Tessieri, Manuel Vellutini, Marco Pierallini e Alessandro Mennucci: con loro, dopo oltre 100 anni di attività, la "Tessieri" ha aperto per la prima volta il proprio capitale a persone non “di famiglia”. Oggi la produzione è affidata a valenti artigiani che applicano da oltre trent’anni i metodi e i procedimenti, taluni segreti, che stanno dietro alla creazione di ogni singola mattonella Tessieri. Si affidano nella lavorazione alle antiche presse idrauliche, ai più di trecento stampi originali e alle formule dei colori, gelosamente custodite, che rappresentano il patrimonio più importante della fabbrica. I colori, caldi e vissuti delle mattonelle Tessieri, uniti ai disegni che risalgono al periodo dell'Art Nouveau, rendono questi pavimenti unici e inimitabili: pezzi che rappresentano, di diritto, la storia, la cultura e la capacità artigiana italiana nel mondo.