Paul Mc Cartney, Lenny Kravitz, Vampires: via al rimborso dei biglietti per i mancati concerti

venerdì, 11 settembre 2020, 13:56

Ancora grandi gesti di generosità. Al via la collaborazione tra Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca e il Brico Io di Sant'Anna che ieri, alla presenza del vicepresidente Giuseppe Lembo e dell'Ispettrice delle Infermiere volontarie Valentina Bechelli, ha donato all'associazione materiale utile per i servizi della Protezione Civile

venerdì, 11 settembre 2020, 13:56

In vista del Congresso Nazionale del sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA). La sezione provinciale di Lucca, in rispetto alle Norme dettate dallo Statuto, si è riunita in Assemblea per eleggere il Presidente e la Giunta Esecutiva Provinciale

giovedì, 10 settembre 2020, 08:10

Dopo poco più di un anno dal primo evento, arriva la seconda edizione del “Charity Fashion Show” della LQV design, casa di moda fondata da Lisa Quaratesi Vincenzini, e dell’Associazione “Città a Matita”

giovedì, 10 settembre 2020, 08:07

Dopo una lunga malattia, è venuto a mancare il Compagno Massimo Matteoni, dirigente della CGIL Provincia di Lucca. Matteoni, che aveva 43 anni, era stato per otto anni direttore del Patronato Inca CGIL

venerdì, 4 settembre 2020, 17:10

Con questa operazione A.Celli Paper acquisisce la proprietà intellettuale della storica azienda piemontese diventando il principale player - a totale compagine italiana - del settore

venerdì, 4 settembre 2020, 11:53

"La musica dai balconi è stata una delle prime risposte spontanee e diffuse alla pandemia: la cultura può fare molto per il benessere delle persone e la coesione delle comunità, anche dopo il lockdown. LuBeC 2020 sarà l'occasione di parlarne con professionisti, operatori e amministratori del settore"