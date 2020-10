Economia e lavoro



A Lucca è atterrato l'ibrido migliore di sempre: la nuova Toyota Yaris Hybrid

lunedì, 12 ottobre 2020, 18:22

Sembra ieri, eppure non era ancora iniziato il ventunesimo secolo quando debuttava in Italia la prima generazione della Toyota Yaris. Oggi siamo alla quarta: è appena atterrata a Lucca, è nuova, efficiente e sogna futuro dinamico, ecologico e super performante!

La nuova Yaris Hybrid colpisce dallo stile, dalle sue linee sportive e dalla qualità degli interni che rivelano una city car inarrestabile anche sotto il profilo del comfort e del piacere di guida.Lucar Toyota e la famiglia Serafini accolgono con entusiasmo e rinnovata passione, questa nuova arrivata di casa Toyota. La Yaris Hybrid, assolutamente da vedere e da provare: è negli show-room di Lucca e Massarosa da questo weekend e per tutto il mese di ottobre.

La campagna per ridurre, nel nostro territorio, l'impatto sull'ambiente delle emissioni di gas climalteranti è da anni il "mantra" della famiglia Serafini e il giovane titolare Michele guida la sua azienda, presentando al territorio della provincia di Lucca una gamma di vetture a bassissimo impatto ambientale e a prezzi finalmente appetibili per tutti. Toyota è da tempo in prima linea in questa sfida per contribuire a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo, promuovendo una mobilità sempre più elettrificata...verso le "zero emissioni".

Le linee della nuova Yaris si fanno oggi più morbide, arrotondate e il suo carattere può piacere anche alle nuove generazioni che cercano una vettura dall'attitudine sportiveggiante. Il nuovo motore Hybrid Dynamic Force® 1.5L con sistema Full Hybrid Electric da 116 CV spinge ancora più avanti la frontiera della tecnologia ibrida Toyota.

Con un'efficienza migliorata del 20% e il 15% di potenza in più, nuova Yaris Hybrid assicura una risposta più scattante e performance migliori.Nuova Yaris Hybrid compie un'accelerazione anche in termini di sicurezza attiva e soluzioni tecnologiche. Il sistema Toyota Safety Sense risulta infatti ancora più ricco e avanzato e, grazie all'introduzione dell'airbag centrale, nuova Yaris Hybrid ospita a bordo i più alti livelli di sicurezza.Grazie ai sistemi Apple CarPlay™ e Android Auto™ di serie, consente inoltre una perfetta integrazione tra il telefono e la vettura, permettendoti di utilizzare le funzionalità dello smartphone anche al volante.

Efficiente, pratica, sostenibile, economica e potente: la nuova Yaris Hybrid viaggia per il 50% del tempo in elettrico in città, si ricarica da sola senza bisogno di prese o colonnine, riduce il consumo di carburante e soprattutto delle emissioni di gas climalteranti nocive per la salute umana, offrendo alte prestazioni!Cosa offrire di più?Un'assicurazione, esclusiva di nuova Yaris Hybrid, che ti fa pagare solo per i km realmente percorsi... e i km fatti in modalità elettrica (almeno il 50%!) sono gratis!

Scopri la nuova arrivata in casa Toyota.

Da oggi Nuova Toyota Yaris Hybrid è a Lucca. Lucar. A Lucca. Da Sempre

