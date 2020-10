Economia e lavoro



Ancora disponibili risorse per 500 mila euro per le imprese

venerdì, 23 ottobre 2020, 12:57

di francesca sargenti

Arrivate più di 100 domande di richiesta dei contributi a fondo perduto stanziati dalla Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid 19.

Sono ancora disponibili 500 mila euro, sulle risorse complessivamente messe a disposizione del sistema economico della provincia che ammontavano a 900 mila euro.

Le imprese possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto, in base ai bandi emanati dalla Giunta camerale, per i seguenti ambiti di spesa:

· interventi di digitalizzazione, sostenibilità ambientale delle attività economiche, internazionalizzazione,

· per favorire l'accesso al credito tramite i Confidi,

· per sostenere la ripartenza in sicurezza

Di seguito una breve scheda informativa per ciascun contributo:

Contributi alle imprese per investimenti in Digitalizzazione, Sostenibilità e Internazionalizzazione

Possono beneficiare delle risorse dei contributi per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed internazionalizzazione le micro e piccole imprese con sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Lucca che abbiano subito un calo di fatturato a seguito dell'emergenza da Covid-19 e che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento. Sono ammessi investimenti da fare o investimenti fatti a partire dal 1° settembre 2020. Se il progetto è ancora da realizzare ci sono 120 giorni di tempo dalla concessione per concluderlo.

Il contributo massimo erogabile per impresa ammonta a euro 5.000,00.

Sono ancora disponibili euro 80.000,00

Contributi per favorire l'accesso al credito

Il bando prevede risorse sotto forma di contributi a fondo perduto, per l'abbattimento dei costi di istruttoria sui finanziamenti privati garantiti da un Confidi o altro Ente di garanzia.

Possono beneficiare dell'intervento camerale le imprese che nell'anno 2019 hanno avuto un volume dei ricavi inferiore o uguale a 1,5 milioni di euro e nel periodo tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 hanno avuto un calo del fatturato almeno del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le imprese nate dopo il 1 marzo 2020 è necessario che non svolgano un'attività ritenuta "essenziale".

Per l'accesso al credito si considerano i finanziamenti, assistiti da garanzia Confidi, ottenuti a partire dal 1° maggio. Sono ammesse le domande solo dopo l'erogazione del finanziamento. Il contributo camerale copre le spese di istruttoria. Il massimo erogabile è 500 euro.

È possibile presentare le domande solo dopo aver sostenuto le spese. Non sono ammessi documenti di spesa con data antecedente al 1° marzo 2020.

Il contributo massimo erogabile è euro 500,00.

Sono ancora disponibili euro 290.000,00





Contributi a favore della ripartenza in sicurezza

Il bando è destinato a sostenere le imprese della provincia di Lucca nell'adempimento degli obblighi normativi per la ripartenza in sicurezza delle attività economiche.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di voucher a copertura del 50% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna impresa, al lordo della ritenuta d'acconto del 4%.

Sono ancora disponibili euro 230.000,00

Si ricorda che la domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite la procedura on line. Sul sito camerale è possibile trovare i regolamenti completi e le modalità per la presentazione delle domande di concessione.

Per informazioni: sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it – promozione@lu.camcom.it