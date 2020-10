Economia e lavoro



Menomale che c'è mamma Fondazione: nel 2021 saranno distribuiti 25 milioni di euro

martedì, 27 ottobre 2020, 13:20

Oltre 25 milioni di euro: è la somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca destinerà nel 2021 per la realizzazione degli interventi istituzionali propri e di soggetti terzi. È quanto previsto dal Documento programmatico-previsionale 2021, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, licenziato ieri pomeriggio all’unanimità dall’Assemblea dei Soci - chiamata ad esprimere nel merito un parere consultivo – e definitivamente approvato questa mattina, anche in questo caso all’unanimità, dall’Organo di Indirizzo dell’ente di San Micheletto.

Si tratta di una disponibilità di risorse notevole, che risponde ad una gestione finanziaria positiva, nonostante il peggioramento del quadro socio-economico generale e, in particolare, del territorio: il lockdown, accompagnato da un perdurante periodo di stagnazione economica se non da una vera e propria recessione che ha colpito un po’ tutti i settori dell’economia, con la conseguente crisi dell’occupazione, sono gli effetti della pandemia Covid-19. Una situazione complessa, che ha indotto la Fondazione a mettere in campo ulteriori, straordinarie risorse: 5 milioni di euro, di cui circa 3,5 a valere sull’esercizio 2020 e 1,5 sull’esercizio 2021. Non a caso per il trienni 2021- 2023 il settore ‘Salute pubblica’ è diventato ‘settore rilevante’ al posto del Settore ‘Lavori pubblici e di pubblica utilità’ che, comunque, rimane come ‘settore ammesso’.

“Una gestione finanziaria – come ricorda il presidente Marcello Bertocchini - improntata ad una serie di capisaldi fondamentali: la solidità del patrimonio, conservato e tutelato a favore delle generazioni future; la sostenibilità degli interventi annuali e di quelli pluriennali, oggi volutamente limitati alla durata dei mandati degli organi deliberanti, quindi non oltre il 2021; la sussidiarietà, intesa come modalità di intervento finalizzata ad affiancare e sostenere le politiche pubbliche senza sostituirsi agli enti competenti”. Una finalità, quest’ultima, che ha visto rafforzare, anzi, sistematizzare – anche attraverso appositi incontri promossi nelle varie aree in cui si articola la provincia di Lucca – l’attività di ascolto che la Fondazione Crl rivolge alle istanze del territorio. Incontri utili a indirizzare le risorse verso la realizzazione di interventi condivisi ed il soddisfacimento di bisogni dichiarati, anche assecondando obiettivi e sinergie finanziarie con fonti europee, statali e regionali.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca partecipa al sistema delle Fondazioni di origine bancaria e, in quest’ambito, contribuisce ad alcune iniziative a carattere nazionale, come il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e il Fondo Unico Nazionale per il volontariato.

emergenza covid – 19

Numerose sono le iniziative decise nel corso del 2020 (in parte a valere sul 2021) dalla Fondazione Crl per far fronte all’emergenza Covid:

In ambito sanitario, è stato messo a disposizione dell’Azienda USL Toscana nord ovest uno specifico stanziamento per l’acquisto di attrezzature sanitarie;

In ambito sociale, è stato stanziato un significativo contributo per la costituzione del “Fondo RiUscire”, diretto a sostenere le persone in situazione di grave difficoltà economica mediante l’erogazione di piccoli prestiti.

Sempre in ambito sociale, sono stati emanati due specifici Bandi per consentire l’assunzione a tempo determinato di soggetti in condizioni di difficoltà economica da parte del ‘terzo settore’ e per l’attivazione di tirocini extracurricolari per giovani presso gli Enti pubblici locali della provincia di Lucca. Complessivamente sono state favorite circa trecento assunzioni.

Per il settore produttivo della provincia si è dato vita ad un accordo con la locale Camera di Commercio per la promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche, nonché per iniziative di sostegno e rilancio del sistema delle imprese locali.

“La persona in tutte le sue manifestazioni e necessità – sottolinea il presidente Bertocchini - la ricchezza della comunità e il suo sviluppo, il benessere sociale e la cultura guidano da sempre la strategia della Fondazione. La riduzione delle povertà in tutte le sue forme – economica, sociale, educativa – e un più diffuso accesso alle opportunità di crescita personale e comunitaria sono stati e restano tra i nostri principali obiettivi, cui si collega quello della salute pubblica, la cui vulnerabilità si è manifestata esplicitamente proprio a causa della pandemia. L’istruzione inclusiva di qualità e le opportunità di fare della vita di ciascuno un percorso costante di apprendimento rappresentano un ulteriore obiettivo, tanto più importante quanto più il sapere e i suoi strumenti si trasformano con sempre maggiore rapidità e con altrettanta rapidità trovano applicazione nell’agire quotidiano di ognuno.

“Infine – conclude il presidente - la parità di genere e la consapevolezza sociale ed individuale del ruolo della donna è un traguardo sociale per cui lavorare con sempre maggiore attenzione”.

mission related investment

Insieme con gli altri modelli diffusi all’interno del sistema delle Fondazioni di origine bancaria, e cioè l’operating diretto ed indiretto e il granting, la Fondazione Crl opera anche secondo il modello mission related investment. Si tratta di un forma di investimento di quote di patrimonio destinate a soddisfare bisogni territoriali entro livelli di rischio ponderati. A questa modalità d’intervento potrà riferirsi, se verrà realizzato, l’investimento per l’acquisto e la riqualificazione di un’ampia porzione dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca, perseguito mediante la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare riservato, promosso da Coima SGR SpA, che nel mese di giugno 2019 ha presentato al Comune di Lucca una manifestazione d’interesse. Attualmente, i contenuti del progetto proposto sono al centro di un confronto tra l’Amministrazione Comunale di Lucca e Coima SGR, i risultati del quale ad oggi non consentono ancora di pervenire ad una scelta prudente circa la fattibilità del progetto.

gli interventi 2021 suddivisi per settore

Settori Risorse Arte, attività e beni culturali € 5 milioni Educazione e Ricerca € 10 milioni Volontariato, Crescita giovanile, Assistenza agli anziani € 5,3 milioni Sviluppo locale e lavori di pubblica utilità € 4,4 milioni Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 0,4 milioni TOTALE € 25,1 milioni

i bandi che saranno emanati per il 2021

Titolo Budget Settori interessati Periodo presunto di apertura Progetti ed attività culturali € 800.000 Arte, attività e beni culturali novembre - dicembre 2020 Sviluppo del territorio € 300.000 Realizzazione lavori di pubblica utilità Sviluppo locale ed edilizia popolare locale dicembre 2020 - gennaio 2021 Categorie sociali deboli e salute pubblica € 1,5 mln Assistenza agli anziani Crescita e formazione giovanile Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa Volontariato, filantropia e beneficenza dicembre 2020 - gennaio 2021 Generico € 500.000 Crescita e formazione giovanile Educazione, istruzione e formazione Sviluppo locale ed edilizia popolare locale Volontariato, filantropia e beneficenza gennaio - febbraio 2021 marzo - novembre 2021 Eventi ed iniziative rilevanti (a valere sul 2022) € 1,6 mln Arte, attività e beni culturali Sviluppo locale ed edilizia popolare locale settembre - ottobre 2021

Complessivamente, lo stanziamento disponibile per i bandi ammonta a 4,8 milioni di euro. Altri 20,3 milioni sono invece destinati alle quote 2021 di interventi pluriennali (4,4 milioni), progetti strategici (9,6 milioni), interventi diretti (4,3 milioni), fondi per la povertà educativa e il volontariato e Fondazione con il Sud (2 milioni).