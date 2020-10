Mercato artigianale in piazza San Frediano

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 30 settembre 2020, 18:32

Alcuni cambiamenti relativi a pediatri e medici di famiglia sono previsti per i prossimi giorni nella provincia di Lucca

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:27

Entra in vigore da domani, giovedì 1° ottobre, e solo per le utenze non domestiche del centro storico, il calendario invernale della raccolta differenziata. Il nuovo calendario resterà in vigore fino al 30 maggio

martedì, 29 settembre 2020, 17:35

Si è tenuta ieri l'assemblea dei soci di Confindustria Toscana Nord: un appuntamento posticipato rispetto alla consueta collocazione primaverile, svoltosi in videoconferenza e privo di quel momento importante di confronto che è la parte pubblica

martedì, 29 settembre 2020, 17:35

Il direttore della struttura di Ortopedia di Lucca Giuseppe Calvosa, ha partecipato oggi ad una puntata speciale della trasmissione “Fuori TG” di Rai Tre dedicata alla medicina del futuro

martedì, 29 settembre 2020, 10:32

Se con la primavera e l’estate i commercianti su area pubblica hanno potuto riprendere abbastanza normalmente il proprio lavoro, c’è incertezza sul prossimo futuro, visto che il numero di casi di Covid ha iniziato di nuovo a crescere in modo importante

lunedì, 28 settembre 2020, 13:49

Il Foro Boario si colora, coi graffiti e i murales dei giovani lucchesi: al via un laboratorio di arte di comunità, riservato alle ragazze e ai ragazzi Under-25 della città