"Migliaia di lavoratori in Lucchesia aspettano da sette anni il rinnovo del contratto nel comparto multiservizi"

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:41

Si dice allo stremo la Cub trasporti e indice uno sciopero nazionale per domani, 23 ottobre. Le motivazioni sono chiare: i disagi e i disservizi

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:50

Difendere in ogni sede e con ogni strumento i diritti umani e in particolare il diritto alla libertà individuale, i diritti politici e la tutela della libertà d'espressione. La scuola IMT Alti Studi Lucca aderisce alla rete internazionale SAR, Scholars at Risk, e compie un altro passo per il sostegno...

giovedì, 22 ottobre 2020, 12:32

Il momento che tutto il mondo delle imprese e dei professionisti italiani aspettavano è arrivato! Oggi alle 15 prende il via il Festival del Lavoro, un'edizione completamente online densa di webinar formativi e confronti inediti con la politica e le istituzioni

martedì, 20 ottobre 2020, 19:43

"Autobus del servizio di linea con capienze insufficienti, studenti costretti a fare a gara per accaparrarsi i posti e/o ad attendere le corse successive". Questa è la situazione che si presenta da un mese a questa parte su alcune linee extraurbane servite dal consorzio CTT Lucca

martedì, 20 ottobre 2020, 19:39

Sono senza dubbio positivi i dati che emergono dal bilancio consuntivo del Consorzio 1 Toscana Nord (relativo all’annualità 2019), approvato all’unanimità dall’assemblea consortile, che si è svolta nella massima sicurezza. A presentare la relazione dal documento economico è stato il presidente dell’Ente consortile, Ismaele Ridolfi

martedì, 20 ottobre 2020, 11:50

Una risposta concreta per rilanciare il turismo in Toscana e nella provincia di Lucca in un’ottica 2021, quando ci auguriamo la pandemia sarà finalmente alle spalle. Questo lo spirito con cui è stato realizzato i portale toscanaviaggi.it