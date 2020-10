Si è ufficialmente aperto l'anno sociale della Round Table 51 Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 3 ottobre 2020, 15:43

Digitalizzazione, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione, accesso al credito, ripartenza in sicurezza sono gli ambiti delle spese sostenute

venerdì, 2 ottobre 2020, 15:13

Ritorna in piazza S.Frediano l’incontro periodico con il mercato artigianale CreArt, organizzato dalla Cna di Lucca. Sabato 3 e domenica 4 ottobre i banchi dei prodotti dell’artigianato di qualità saranno infatti di nuovo in pieno centro storico

mercoledì, 30 settembre 2020, 18:32

Alcuni cambiamenti relativi a pediatri e medici di famiglia sono previsti per i prossimi giorni nella provincia di Lucca

mercoledì, 30 settembre 2020, 16:27

Entra in vigore da domani, giovedì 1° ottobre, e solo per le utenze non domestiche del centro storico, il calendario invernale della raccolta differenziata. Il nuovo calendario resterà in vigore fino al 30 maggio

martedì, 29 settembre 2020, 17:35

Si è tenuta ieri l'assemblea dei soci di Confindustria Toscana Nord: un appuntamento posticipato rispetto alla consueta collocazione primaverile, svoltosi in videoconferenza e privo di quel momento importante di confronto che è la parte pubblica

martedì, 29 settembre 2020, 17:35

Il direttore della struttura di Ortopedia di Lucca Giuseppe Calvosa, ha partecipato oggi ad una puntata speciale della trasmissione “Fuori TG” di Rai Tre dedicata alla medicina del futuro