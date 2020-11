Economia e lavoro



20 studenti da tutta Italia si sono diplomati alla Jam Academy

giovedì, 26 novembre 2020, 11:45

Diplomarsi quest'anno non è da tutti. Devono averla pensata così, i 20 studenti di Jam Academy (https://www.centromusicajam.it/) provenienti da tutta Italia che lunedì scorso hanno tagliato il traguardo del diplomi dei corsi Bachelor (diplomi universitari riconosciuti a livello internazionale), un po' per consolarsi di non poter celebrare l'agognato traguardo dal vivo con amici e familiari, un po' perché le difficoltà della pandemia si fanno sentire, e molto, anche in ambito formativo e didattico.

Eccoli i 20 diplomati, ritratti nella "classe virtuale" in cui è avvenuta la cerimonia on line di consegna dei Titoli e relativi Transcripts. Una modalità che ha però permesso la presenza anche di diversi rappresentanti del network internazionale di accademie LPEB (London Performers Education Board) di cui Jam Academy fa parte. A certificare il Bachelor of Arts Level 6 è infatti la University of Bedfordshire, mentre per l'Higher National Diploma Level 5 e l'Extended National Diploma Level 3 c'è Pearson, ente inglese per le qualifiche accademiche e professionali. Presenze che testimoniano l'accreditamento e le relazioni dell'istituto con enti certificatori e partner di livello internazionale, per offrire a studenti provenienti da tutta Italia qualifiche immediatamente spendibili professionalmente.

La cerimonia, presentata dal giornalista di settore musicale Lucio Mazzi, ha visto la presenza di Massimiliano Magagni, presidente MPDA (Music Production and Dance Academy), Susanna Goldoni, direttore amministrativo MPDA, Emanuele Boselli, direttore didattico MPDA, Shaheda Khatun, academic partnership account manager dell'Università di Bedfordshire, Joe Ausena e Marisol Estevez, regional development manager di Western Europe for Pearson.

Ecco i nomi dei neodiplomati. Level 5: Leonardo Cipriani, Giulio Vannuzzi, Matteo Castrati, Pierluigi Pereyra, Lorenzo Pinto, Martino Cantara, Emanuele Fontana, Davide Bertolini, Samuele Fambrini, Giovanni Palmitesta, Aurora Mineo, Lorenzo Masolini, Andrea Biagioni. Level 6: Camilla Tani, Gabriele Di Bisceglie, Lorenzo Puccioni, Roberto Spinelli, Alessandro Elisei, Francesco De Gennaro, Davide Stefani, Emanuele Grassi.