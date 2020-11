Allarme Covid generalizzato nelle industrie, Confindustria: "È ingiustificato, le aziende sono in regola"

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 30 novembre 2020, 18:54

Pare che la nuova proposta per l'Ex Manifattura sia la stessa della precedente. Le parole arrivano direttamente da Uniti per la Manifattura che tiene a sottolineare come "La proposta di project financing altro non è che la riproposizione del medesimo iniziale con alcune correzioni"

lunedì, 30 novembre 2020, 16:41

Nasce il sito UltimorAids: proseguono anche in tempo di Covid le iniziative per la lotta all’Aids. Un sito, che sarà in linea entro breve, per proseguire anche in maniera virtuale la lotta contro l’Aids, una malattia non debellata e che determina ancora pesanti conseguenze sociali

sabato, 28 novembre 2020, 18:35

Se fino allo scorso anno aprire un’attività secondo un determinato codice ateco aveva una rilevanza più statistica che realistica, oggi questi codici sono l’incubo di ogni imprenditore che, con l’ansia giustificata di chi deve mandare avanti il proprio business, grande o piccolo che sia, ad ogni DPCM si ritrova a...

venerdì, 27 novembre 2020, 16:39

A partire dal primo gennaio 2021 gli ambulanti titolari di un posto avranno diritto al rinnovo automatico della concessione ogni dodici anni. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge regionale sul commercio richiesta fortemente dalle associazioni di categoria, fra cui la Cna di Lucca

venerdì, 27 novembre 2020, 16:24

I dati del report annuale di Aci-Istat. La statale che attraversa la provincia si riconferma il tratto del territorio col maggior numero di incidenti

venerdì, 27 novembre 2020, 13:25

Il presidente della Provincia Luca Menesini: ‘Ringrazio tutte le aziende che hanno partecipato alla nostra richiesta per le scuole’