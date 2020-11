Birindelli Auto, “4 Mini per 4 ristoranti”

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 23 novembre 2020, 16:25

E' giunta la notizia della recente scomparsa, avvenuta a Lucca, di Alastair Murdoch, figura assai nota ai lucchesi non più giovani per essere stato per una vita direttore dello stabilimento della Cucirini Cantoni all'Acquacalda

lunedì, 23 novembre 2020, 16:23

Otto pc rigenerati per le scuole del territorio. È l'iniziativa dell'Automobile Club di Lucca, che, raccogliendo l'appello della Provincia di Lucca, ha deciso di donare otto dispositivi informatici per le studentesse e gli studenti lucchesi

lunedì, 23 novembre 2020, 12:38

Ha preso il via oggi e resterà aperto fino al 30 dicembre, il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dedicato al sostegno di progetti e attività culturali

sabato, 21 novembre 2020, 10:46

A partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 chi ha un’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico o è un operatore del trasporto pubblico (taxi e ncc) nel centro storico potrà chiedere un contributo a fondo perduto a causa del calo dei turisti stranieri dovuto...

venerdì, 20 novembre 2020, 17:20

“Per usufruire di servizi alla persona, come parrucchiere o lavanderia, è possibile spostarsi dal comune di residenza seppur in un ragionevole ambito di contiguità territoriale. Questo grazie all’interpretazione del prefetto Francesco Esposito”

venerdì, 20 novembre 2020, 12:24

Confartigianato informa le imprese interessate che, oltre all’invio di una richiesta di chiarimenti alla Prefettura di Lucca, in questi giorni Confartigianato Regionale ha inviato una lettera al Prefetto di Firenze in merito al divieto di spostamento tra comuni previsto per le cosiddette zone arancioni e rosse dal DPCM del 3...