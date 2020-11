Economia e lavoro



Centro Analisi LAMM a fianco dei cittadini dal 1991

mercoledì, 4 novembre 2020, 09:45

di giulia del chiaro

Stare vicini al paziente offrendo analisi di qualità ad un prezzo equo. È questa la mission di fondo del centro analisi LAMM che, in quasi trent’anni di attività, è diventato un punto di riferimento in ambito sanitario – sia sul territorio lucchese che fuori – grazie all’ampia varietà di analisi preventive ed esami specialistici offerti.

“Il nostro successo – racconta, infatti, il direttore sanitario del centro, Dott. Moreno Ferroni – è stato possibile grazie allo sforzo fatto in tutti questi anni per rendere disponibili servizi sanitari privati mantenendo prezzi allineati con il mercato o, talvolta, anche più bassi per andare incontro soprattutto alle fasce più deboli”. Una crescita di fiducia da parte della cittadinanza che sempre più spesso, nonostante la spesa maggiore rispetto a quella che per la stessa analisi avrebbe dovuto sostenere nel pubblico, si affida ai servizi di LAMM apprezzandone la velocità di refertazione e la professionalità del personale. A favorire la velocità dei risultati ha contribuito il ricorso all’online: il centro, infatti, da anni prevede la possibilità di prenotare online le proprie analisi con pochi semplici passaggi direttamente dal sito web (www.lammlab.it), utilizzando il bottone “prenota online” (in alto a destra) e di vedere i referti accedendo all’apposita area sempre dal sito (“referti online”).

Nei sette punti in cui è possibile effettuare i prelievi, a Lucca (Arancio, Sant’Anna, Lammari), Altopascio, Pescia, Bagni di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, si possono svolgere analisi preventive (allergie, anemia, celiachia, diabete, grassi, gravidanza, ormonali, osteoporosi, rischio cardiovascolare, tiroide, di routine e sportive), esami specialistici (tempone e test sierologico per il Covid-19, diagnosi prenatale, infertilità, infezioni periprotesiche, intolleranze alimentari, malattie sessualmente trasmesse, marcatori tumorali, quantiferon TB, virus e batteri gastrointestinali, virus e batteri respiratori e virus herpetici) e analisi di medicina del lavoro grazie alle convenzioni stipulate con diverse aziende.

Accanto alla rapidità, tra gli altri grandi vantaggi di rivolgersi a LAMM c’è quello di poter prenotare prelievi a domicilio e di poter richiedere esami anche senza dover presentare la ricetta del proprio medico curante il quale, se richiesto in fase di accettazione, potrà accedere comunque ai risultati in un clic senza che il paziente debba mobilitarsi per fargli avere i referti.

Attualmente il centro combatte dalla prima linea anche la lotta contro il Covid-19 dato che è stato uno dei tre laboratori toscani ad essere accreditai per effettuare i test sierologici e i tamponi. “Un accreditamento – spiega il direttore – difficile da conseguire perché richiede strumenti e personale dedicato che non tutti i centri di analisi possono garantire. Questo ci ha rallentato – ammette – e in questo momento siamo tremendamente dispiaciuti di non poter garantire, a tutte quelle persone che ripongono la loro fiducia nei nostri servizi, quella velocità che da sempre ci contraddistingue. Ci stiamo impegnando a mettere in campo tutte le risorse in nostro possesso per rendere disponibili i referti Covid nel più breve tempo possibile, ma speriamo che i cittadini comprendano come, in un momento così delicato, un piccolo inconveniente possa determinare ritardi di ore nonostante l’impegno e la buona volontà del personale”.

Per richiedere un preventivo o avere maggiori informazioni si può chiamare il numero 0583.581491 o scrivere a info@lammlab.it. Oltre alla modalità online, è possibile prenotare una prestazione anche tramite mail scrivendo all’indirizzo prenotazione@lammlab.it oppure mdl@lammlab.it per la medicina del lavoro.

Infine, per rimanere sempre aggiornati sulle novità e leggere le rubriche dedicate alla salute, è possibile seguire la pagina di LAMM a questo link: https://www.facebook.com/CentroAnalisiLamm.