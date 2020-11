Economia e lavoro



Ex manifattura, Marcello Bertocchini sa che dietro Coima c'è anche il Qatar?

lunedì, 2 novembre 2020, 09:15

di aldo grandi

Nel dibattito che negli ultimi tempi si è acceso sulla possibilità e opportunità o meno di ristrutturare la ex manifattura tabacchi nel cuore del centro storico, ci pare che nessuno si sia soffermato - per ignoranza o convinzione - su una questione particolarmente importante e che potremmo definire di principio.

Come non tutti, forse, sanno, la Fondazione Carilucca con presidente Marcello Bertocchini ha proposto un progetto, unitamente a Coima, società milanese fondata da Manfredi Catella, che prevede l'esborso da parte di Carlucca di oltre 60 milioni di euro. Tutti a strapparsi i capelli per spiegare ai beoti lucchesi che si tratta di una opportunità da non perdere, che oggigiorno i soldi non si trovano sotto le foglie di cavolo - ma quando mai? - e che Lucca ha estrema necessità di un centinaio di nuovi appartamenti a piazzale Verdi, di una passerella che 'profani' le Mura e renda più accettabile e accessibile il nuovo 'residence', di un vincolo che duri cinquant'anni e via di questo passo...

Il partner a cui si è affidata la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è la Coima Res fondata da Manfredi Catella, congiuntamente con COIMA Srl e COIMA SGR, e con Qatar Holding LLC come primo sponsor (40,02 per cento del capitale sociale pari a 14 milioni 450 mila azioni ndr). Il Qatar è considerato, a tutti gli effetti uno stato integralista che sostiene il fondamentalismo islamico, alleato, tra l'altro, di Iran e della Turchia di Erdogan.

Quanto a Manfredi Catella, è lui stesso, presumibilmente, ad aver dettato il proprio profilo biografico che appare sul sito della società:

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con un Master in Pianificazione Territoriale e Real Estate presso il Politecnico di Torino, Manfredi Catella è attualmente socio fondatore e CEO di COIMA RES, azionista di maggioranza e CEO di COIMA SGR e Presidente di COIMA Srl, società di real estate fondata nel 1974, controllata dalla famiglia Catella.

È stato responsabile per le attività di Hines in Italia e ha avuto esperienze in JP Morgan a Milano, Caisse Centrale des Banques Populaires a Parigi, Heitman a Chicago e HSBC a Parigi.

Presidente della Fondazione Riccardo Catella, membro dell’Advisory Board dell’Università Commerciale Bocconi e di Assolombarda, Manfredi Catella è financial analyst e membro dell’Ordine dei Giornalisti, autore di numerosi articoli e testi su real estate e riqualificazione del territorio.

Ci sono anche altre società tra cui Coima Sgr con capitale interamente italiano, che dovrebbe prendere parte, con la Fondazione, alla realizzazione del progetto per la ex manifattura tabacchi. Se cliccate Coima Sgr appare, tra l'altro, questa premessa:

COIMA è una piattaforma integrata leader nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali internazionali e domestici. COIMA SGR, società di Investment & Asset Management, gestisce 21 fondi di investimento immobiliare, con oltre 5 miliardi di euro di investimenti, e conta nel proprio portafoglio oltre 150 proprietà, inclusi 24 immobili certificati LEED Gold o Platinum. COIMA Srl, società di Development e Property Management, in oltre 40 anni ha sviluppato e gestito immobili per oltre 5 milioni di metri quadrati. COIMA RES è una società di investimento immobiliare quotata su Borsa Italiana che gestisce patrimoni immobiliari in Italia, prevalentemente costituiti da immobili a destinazione commerciale. Fra i progetti più importanti, COIMA ha co-investito, co-sviluppato e gestisce ancora oggi il progetto Porta Nuova a Milano, il più grande progetto di riqualificazione urbana in un centro storico in Europa, ubicato in una location unica a 1 km di distanza dal Duomo. Attraverso il consolidamento dei tre quartieri Garibaldi, Varesine e Isola, Porta Nuova restituisce a Milano un’area dismessa di oltre 290.000 mq, con 24 edifici certificati LEED per un livello di qualità sostenibile senza confronti in Italia. 30 architetti di 8 nazionalità diverse hanno preso parte al progetto, che fra i vari premi internazionali ha ricevuto l'European Property Award 2015-2016 e il MIPIM Award 2018.

Che si tratti di una società immobiliare di prestigio e con un enorme patrimonio oltreché un feedback senza ombre è evidente, ma... appunto c'è un ma ed è che tutto ha origine dall'alleanza strettissima con l'emiro del Qatar. Tra l'altro nel consiglio di amministrazione di Coima Res il vice presidente e uno dei consiglieri sono rappresentanti designati dal governo qatariota.

La domanda, a questo punto, è legittima: Bertocchini vuole che Lucca venga 'ristrutturata' da una società che ha stretti legami con il Qatar?