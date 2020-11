Economia e lavoro



Flavio Torrini, parola d'ordine: "Impegno a favore dei commercianti lucchesi"

mercoledì, 25 novembre 2020, 14:09

Lei è agente di assicurazione. Scusi, ma chi glielo fa fare di fare post con fotografie e gestire il gruppo su fb #iostoconicommerciantilucchesi con già oltre 3600 iscritti in soli cinque mesi?

La paura del collasso economico e, conseguentemente, di quello psicosociale della nostra stupenda città. Per tale ragione cerco di spendere nelle attività aperte non solo per dare il mio piccolo contributo economico, ma anche per portare un sorriso con gli occhi dei miei 3600 iscritti e sa benissimo, lei che è un grande ottimista, che un sorriso arricchisce chi lo riceve e non impoverisce chi lo dona, non costa nulla... non costa nulla nemmeno farlo vedere a tutti cercando di ingenerare positività che vale sempre, ma a maggior ragione in questo momento dove la tristezza è pronta ad accaparrarsi chiunque.

In sostanza cosa chiede ai suoi 'adepti'?

Chiedo a tutti di dare l'esempio. Ritengo, inoltre, che il miglior modo per fare pubblicità, che è sempre l'anima del commercio, è quello delle referenze, le indicazioni "indirette" dei consumatori che parlano bene della tua attività e facendomi una foto dimostro di essere stato li, con l'imprenditore commerciante, perché dimostrare anziché dire è un'altra cosa. Diamo l'esempio che io desidererei riuscire ad andare a fare la foto da tutti...

Come vanno le cose?

Ricevo tantissimi incoraggiamenti da parte di chiunque, chi mi ferma per strada, chi mi messaggio per invitarmi a fare una foto nel negozio, chi anche se mascherato mi riconosce come "tu sei quello dei commercianti lucchesi"?

Quale sogno avresti per Lucca e la sua economia?

Intanto che questo virus si tolga velocemente dalle scatole e liberi chi sta male. Che ognuno nel suo piccolo faccia una passo indietro senza pensare al risparmio e di alleggerire chi sta reggendo con i denti la sua attività. Sarebbe bello anche un gesto forte e importante da parte dell'amministrazione comunale a favore di chi veramente è in difficoltà. Perché un commerciante che chiude, chiude un pezzetto di Lucca... e non voglio assolutamente che il nostro fiore all'occhiello vada a rotoli come un domino per la sola colpa della pidocchieria. Vorrei chiudere con uno slogan che mi è venuto in mente stamani: se abbiamo tanti amici avremo pochi problemi.

Ci perdoni, ma se i negozi sono chiusi come si fa ad aiutare i commercianti lucchesi?

Sicuramente questo è un tema che deve affrontare e risolvere con somma urgenza il comune di Lucca. Insieme all'amico Enrico Cesari stiamo studiando una piattaforma di e-commerce dedicata ai commercianti lucchesi attraverso la quale anche da chiusi possono commercializzare e soddisfare la domanda dei cittadini lucchesi.