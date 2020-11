Economia e lavoro



La Cremeria Opera a casa tua e a portata… di auto: da domani le nuove regole per asporto e delivery

sabato, 14 novembre 2020, 17:35

di giulia del chiaro

Dopo la zona gialla e quella arancione ecco che domani anche la Toscana diventa rossa. Ma la Cremeria Opera non si abbatte ed escogita modi nuovi per rimanere vicino ai propri clienti, per strappare un sorriso ai più golosi e per portare un po’ di “gioia” in tavola, mantenendo il delivery e puntando sull’asporto nel punto vendita di Sant’Anna (Viale Gaetano Luporini, 951 - Lucca).

Da domani (15 novembre), infatti, entreranno in vigore nuove e ulteriori restrizioni che prevederanno, tra le altre cose, la possibilità di continuare con l’asporto, ma solo facendolo a porte chiuse. I clienti, quindi, potranno continuare ad acquistare prodotti da asporto, ma dovranno ritirarli all’esterno del locale. Ma come? Ecco che nasce l’idea, adottata da molte altre realtà operanti nel campo della ristorazione, di organizzare una corsia per le auto all’esterno del locale (una sorta di drive) attraverso il quale i clienti verranno riforniti dei loro ordini direttamente dal finestrino delle loro auto. Questa modalità riguarderà solo la sede di Sant’Anna, mentre quella di Sant’Alessio e quella appena nata nel centro Pinturicchio (inaugurata lo scorso 12 settembre) per il momento resteranno chiuse. Per l’asporto, i clienti potranno prenotare (per un ordine minimo di 10 euro) e passare a ritirare direttamente in sede dalle 14 alle 22 restando in macchina e percorrendo la corsia appositamente creata.

Per le consegne a domicilio, invece, resterà tutto invariato: il servizio proseguirà, sempre dalle 14 alle 22, e sarà completamente gratuito sul territorio comunale, mentre fuori dal Comune sarà richiesto un contributo di 0,50 centesimi a Km.

Per prenotare entrambi i servizi possono essere utilizzati tutti i canali della Cremeria Opera: servendosi dell’apposita area dedicata del sito internet (https://www.cremeriaopera.it/prenotaeritira.php), scrivendo nella chat di Facebook (https://www.facebook.com/CremeriaOpera) e Instagram, scrivendo su WhatsApp al numero 0583.1809707 o chiamando sempre lo stesso numero.