L’Hotel Ilaria chiude per la prima volta in vent’anni

lunedì, 2 novembre 2020, 16:09

Un anno difficile, questo 2020, per la maggior parte dei settori che hanno dovuto fare i conti con un fermo senza precedenti. Uno stop attività che, in molti casi, ha portato alla chiusura di piccole aziende

lunedì, 2 novembre 2020, 15:35

L'iniziativa nata da un'intuizione di Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, cresce in numero di adesioni e alla luce dei fatti le quantità di rifiuti abbandonati iniziano a diminuire

lunedì, 2 novembre 2020, 09:15

E' vero che pecunia non olet ossia i soldi non hanno odore ma a noi sembra che quelli che distribuisce in Italia e in Europa l'emirato del Qatar ce l'abbiano eccome. La fondazione Carilucca è a conoscenza che lo stato che sostiene il fondamentalismo islamico sarebbe in prima linea per...

domenica, 1 novembre 2020, 10:00

L'innovazione tecnologica sempre più al servizio della medicina. Baby Doctor, il poliambulatorio specialistico pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra, inaugura domenica 1° novembre il primo spazio virtuale dedicato alla telemedicina pediatrica della provincia di Lucca

venerdì, 30 ottobre 2020, 16:24

Il Covid non ferma il “sabato dell’ambiente” del Consorzio: questo fine settimana i volontari delle associazioni al lavoro sui corsi d’acqua, in sicurezza e nel rispetto del Dpcm, per rimuovere rifiuti e plastica. “L’emergenza ci ricorda quanto sia necessario e urgente proteggere il nostro ambiente”

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:13

Lunedì 2 novembre alle ore 10,30 in Piazza della Repubblica a Firenze: promotori tutti i cittadini afferenti al mondo della Danza, del Teatro, dello Sport, delle arti e della cultura, senza nessuna connotazione politica