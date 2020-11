Economia e lavoro



Nasce a Lucca la prima piattaforma di telemedicina pediatrica

domenica, 1 novembre 2020, 10:00

L'innovazione tecnologica sempre più al servizio della medicina. Baby Doctor, il poliambulatorio specialistico pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra, inaugura domenica 1° novembre il primo spazio virtuale dedicato alla telemedicina pediatrica della provincia di Lucca. Dopo i due poliambulatori "fisici", a San Marco e Gallicano, ecco, dunque, che nasce Baby Doctor 2.0. Una scommessa vinta per la dottoressa Bertocchini, che ha recepito la necessità di un nuovo spazio per le visite, contenendo gli spostamenti e gli incontri di persona, anche nell'ottica di prevenire il contagio da Covid-19.

«L'idea – spiega la chirurgo pediatra – è nata in primavera durante il lockdown. Anche durante l'emergenza Coronavirus, infatti, i nostri piccoli pazienti continuavano ad aver bisogno di visite, accertamenti e i genitori richiedevano consulti e rassicurazioni. In quel periodo aprimmo anche il pronto soccorso pediatrico, che riscosse un notevole successo, e iniziammo a lavorare a questa piattaforma. Così, possiamo essere sempre vicini ai nostri pazienti e alle loro famiglie: loro a distanza, noi dall'ambulatorio. Al progetto hanno aderito entusiasticamente tutti i professionisti che collaborano, ai quali si unirà anche il professor Antonio Messineo, chirurgo pediatrico di fama internazionale e specialista nelle malformazioni della parete toracica. La nostra piattaforma è sicuramente la prima a Lucca e, comunque, anche a livello nazionale stanno nascendo altre iniziative del genere. La nostra attività di consulenza si estende anche online. Non a caso abbiamo deciso di arricchire il nostro nuovo sito internet con video e tanti consigli utili per i genitori».

Ad esempio, la presentazione della piattaforma avverrà attraverso una diretta Facebook dalla pagina "Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini", in programma domenica 1° novembre, a partire dalle ore 16.

LA PIATTAFORMA. Nei giorni successivi alla presentazione della piattaforma di telemedicina, sarà sufficiente cliccare su www.babydoctor.info, registrarsi nell'area dedicata e selezionare il professionista con cui si desidera fissare un appuntamento. Una volta scelto il giorno e l'ora, ciascuno riceverà una mail con tutte le informazioni necessarie per accedere al videoconsulto, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. Il giorno dell'appuntamento basterà cliccare sul link di invito ricevuto via mail e parlare con il medico.

Un metodo tanto semplice quanto innovativo che non intende, comunque, sostituirsi alla visita vera e propria in studio: i teleconsulti, infatti, serviranno soprattutto per domande, curiosità chiarimenti e dubbi, ai quali, se il medico lo riterrà opportuno, potrà seguire l'appuntamento in presenza.

LO STAFF. Oltre alla dottoressa Alessia Bertocchini, saranno disponibili per il teleconsulto Alessandro Trigetti, naturopata, Silvia Mammini, psicologa, Susanna Passetti, otorinolaringoiatra, Benedetta Raspini, nutrizionista, Barbara Bernocchi, fisiatra, Andrea Bassi, dermatologo, Rebecca Pagani, logopedista, Irene Panepinto, podologa, Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta, Valeria Bertani, odontoiatra, Erica Baroncelli, dietista, Federica Fornezza, osteopata, Antonio Messineo, chirurgo pediatra. Completano lo staff l'infermiera Elisa Zigurella, la doula Valentina Tavacca e la segretaria Anna Pellegrineschi.

I POLIAMBULATORI. I poliambulatori Baby Doctor si trovano a Lucca, in via San Marco, 245 e a Gallicano, via Fondovalle, 11. In entrambi è presente la Clinica del Sale. Per contattare gli specialisti e prenotare una seduta alla Clinica è possibile chiamare al 338.8774330.