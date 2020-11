Economia e lavoro



Prestiti: qual è l'iter per richiederne uno

giovedì, 26 novembre 2020, 09:09

Un prestito, in termini finanziari, è la consegna di una somma di denaro da dover restituire per intero in eguale misura o di più della somma originaria, ossia con gli interessi. Si richiede un prestito quando si vuole comprare casa, ristrutturarla o quando si vuole acquistare una macchina. Il prestito viene richiesto quando c'è una spesa importante da sostenere e non si ha tutta la cifra a disposizione, o per non rimanere senza risparmi si decide comunque di richiedere un prestito.

Qual è l'iter per richiedere un prestito?

Prima di tutto ci si informerà sulle varie offerte dei vari istituti finanziari, come le banche o le Poste Italiane o altre finanziarie; è importante richiedere ad ogni creditore il preventivo del prestito che propone ed in base alle informazioni sceglieremo il prestito che fa al caso nostro. Molto importante sarà la situazione finanziaria del richiedente e quindi l'obiettivo sarà quello di trovare il prestito che abbia costi accessori il più bassi possibile.

I tipi di prestito che si possono richiedere sono molteplici; si ha la possibilità di richiedere la cessione del quinto a Lucca, se necessario anche in un solo giorno. La cessione del quinto è quella pratica finanziaria che dà la possibilità di richiedere una somma di denaro e restituirla con una rata che è un quinto del proprio reddito. I requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana o straniera, la maggiore età e non più di 75 anni ed essere residente in Italia.

L'iter per richiedere un prestito può variare; l'istituto di credito scelto compirà una valutazione sul credito, ossia il credit scoring, a dimostrazione che il cliente possa assolvere al pagamento; viene inoltre contattata la CRIF ossia la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria. Al CRIF non sfugge nulla, ha un database con tutti i nominativi dei clienti insolventi e di quelli che hanno sempre restituito i prestiti richiesti.

Garanzie e documentazione necessarie

L'istituto di credito al quale si fa la richiesta di prestito può, ancora, richiedere delle garanzie accessorie, come un terzo soggetto che faccia da garante al richiedente della somma di denaro; questa pratica è usata quando il cliente che richiede il prestito è un buon pagatore ma non ha un grosso capitale dal quale attingere nel caso non riesca col suo reddito a pagare la rata del prestito, oppure il garante viene richiesto quando l'età, di chi richiede il prestito, è avanzata: in questi casi si fa una stima sull'aspettativa di vita; ed ancora viene richiesta la firma di un garante nel caso il cliente non avesse un contratto a tempo indeterminato e quindi un reddito mensile fisso e sicuro.

La documentazione da presentare sarà diversa in base al cliente che richiederà il prestito. Per esempio, il libero professionista dovrà presentare la dichiarazione dei redditi, ossia il modello 730 o Modello Unico più il modello F24; Chi lavora come dipendente dovrà invece fornire le ultime due buste paga e il CUD. Chi è pensionato invece deve consegnare l'ultimo cedolino.

Filiale Compass di Lucca

Al momento della scelta dell'istituto di credito come ad esempio la società Compass a Lucca, un operatore esperto nella richiesta e gestione dei prestiti ci informerà sulle cose necessarie per ottenere il prestito dopo aver preso con lui un appuntamento.

Per richiedere un prestito a Lucca, l'esperto Compass ci fornirà tutti le informazioni utili e ci aiuterà a capire quale prestito fa al caso nostro in base alla nostra capacità contributiva. La filiale Compass presente a Lucca per esempio quando riceve personalmente lo fa nei seguenti orari 09:00-13:00, 14:30-18:00.