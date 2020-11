Sistema Ambiente ancora più vicina ai cittadini: attivo anche di sabato, dalle 9 alle 13, il servizio di Call-center

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 7 novembre 2020, 09:36

Si è concluso con un bilancio decisamente positivo il Webinar organizzato giovedì scorso dall’ITE “F. Carrara” sul tema “L’istruzione tecnica economica: un ponte verso il futuro”

venerdì, 6 novembre 2020, 15:28

Ance Toscana Nord ha già denunciato, in più circostanze, le difficoltà che per le imprese edili rappresenta la chiusura, ancorché "ragionata", degli uffici pubblici a cui ogni giorno dobbiamo ricorrere per poter lavorare

venerdì, 6 novembre 2020, 13:59

E’ il responsabile Anva Toscana Nord Claudio Del Sarto a tranquillizzare finalmente la categoria sul regolare svolgimento dei mercati il sabato, alla luce di una interpretazione del decreto del governo che poteva uniformare proprio i mercati ai centri commerciali chiusi nel fine settimana

giovedì, 5 novembre 2020, 17:21

“Abbiamo aperto un tavolo con l’amministrazione comunale, e in particolare con l’assessore Chiara Martini, per trovare le forme di sostegno a quelle attività soprattutto ambulanti che sono state dimenticate dal Decreto Ristori. Ma che di fatto continuano a non lavorare”

giovedì, 5 novembre 2020, 15:09

È partita oggi, giovedì 5 novembre, l’avventura dei 32 volontari che hanno aderito al progetto di servizio civile regionale “Accolgo, ascolto, accompagno: il volontario nei Pronto Soccorso” presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)

giovedì, 5 novembre 2020, 10:10

Il bilancio degli investimenti: 150 km di rete idrica e fognaria, 12.000 nuovi utenti di acquedotto e 18.000 nuove di fognatura