Torna il concorso "Premio forum sanità"

martedì, 17 novembre 2020, 17:07

Lo chiedono in un documento Lodovica Giorgi, Elvio Cecchini e Pierluigi Stefani: "Apprendiamo con piacere dalla stampa che la proposta di project financing per l'ex Manifattura Sud è saltata"

martedì, 17 novembre 2020, 13:09

Libera circolazione anche in comuni differenti per i clienti di parrucchieri, lavanderie, autoriparatori, carrozzieri e gommisti. E’ quanto chiesto dalla Cna alla Regione Toscana e alle Prefetture in questi giorni

martedì, 17 novembre 2020, 12:37

“Stesse difficoltà, stesse opportunità”. Questo lo slogan che l’Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti, ha lanciato in questa settimana per contestare l’applicazione del Dpcm per quanto riguarda le zone rosse nella parte in cui si vietano i mercati ambulanti ad eccezione di banchi alimentari

martedì, 17 novembre 2020, 12:05

Ancora 15 giorni per presentare la domanda per ottenere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid 19

domenica, 15 novembre 2020, 11:49

La crisi del sistema di economia a debito, la crisi del sistema bancario e la crisi sanitaria, la loro interconnessione: Nino Galloni manager pubblico che in passato, quando ai vertici del Ministero del Bilancio, ebbe delle forti tensioni con l'antagonista nel pensiero economico, Mario Monti, spiega e propugna le soluzioni...

domenica, 15 novembre 2020, 11:35

Con la Toscana in zona rossa rientra anche il blocco totale dei centri estetici per quindici giorni. Un settore che, nella sola provincia di Lucca, conta oltre 300 imprese per circa 900 addetti in totale