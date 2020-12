Bus turistici, ulteriore sospensione del pagamento dei ticket

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 29 dicembre 2020, 12:54

Arriva da Confesercenti Toscana Nord, con il responsabile area lucchese Daniele Benvenuti, il plauso alla giunta del sindaco Tambellini per la proroga fino al giugno 2021 dell’esenzione dal canone del suolo pubblico

martedì, 29 dicembre 2020, 11:34

In via S. Lucia 23 c'è una vetrina davanti alla quale non puoi non fermarti se sei una persona che ama le cose belle e, in particolare, gli orologi

martedì, 29 dicembre 2020, 11:02

Soddisfazione nelle parole di Daniele Benvenuti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, all’indomani della decisione di Palazzo Orsetti di modificare il provvedimento che istituiva il senso unico in viale San Concordio tutto il giorno

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:59

Anche Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area lucchese Daniele Benvenuti, interviene sul provvedimento al traffico che stravolge il traffico a Pontetetto. Associazione che ha raccolto le giuste proteste dei commercianti che anche lunedì sera si sono riuniti in assemblea

lunedì, 28 dicembre 2020, 11:37

Come casi di studio all'interno di questo progetto sono stati individuati 50 ponti, piccoli e grandi, tutti di competenza provinciale dislocati nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio -Garfagnana e in Versilia

lunedì, 28 dicembre 2020, 10:08

L'associazione di categoria Confartigianato Lucca torna a chiedere modifiche sulla previsione di recupero di Coima e Fondazione, e invita il Comune a indicare le priorità per un vero rilancio del centro storico