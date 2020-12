Economia e lavoro : Buon Natale



Con il Tenucci Store, “Babbo Natale” quest’anno arriva in sella alla sua vespa

domenica, 20 dicembre 2020, 20:04

di giulia del chiaro

Ma quale slitta? “Babbo Natale” quest’anno i regali li porta in sella ad una vespa rossa fiammante. È l’idea di Carlo Tenucci che, grazie ad una collaborazione con la Serchio Motori, consegnerà direttamente a casa i prodotti ordinati dai suoi clienti utilizzando come mezzo proprio una vespa adibita allo scopo.

Il negozio di via Beccheria dal 6 dicembre è di nuovo aperto al pubblico (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30) per accogliere e consigliare i suoi clienti, ma, “per non lasciare a piedi” proprio nessuno, continuerà il servizio “Tenucci a casa tua” che prevede la possibilità di richiedere consegne a domicilio, completamente gratuite, che saranno effettuate con una vespa rossa logata “Tenucci” che ogni passante potrà vedere parcheggiata proprio di fronte alla sede. “Rispetto ai prodotti acquistati online – sottolinea Tenucci – il servizio che vogliamo offrire non solo è più veloce, ma anche più ecologico”. Le consegne, infatti, vengono fatte entro 12 ore dall’ordine e, avvenendo sul territorio (Lucca e Capannori), hanno un impatto minore sull’ambiente rispetto a ordini che, effettuati attraverso piattaforme online, arrivano da altre regioni o addirittura da altri paesi. Per ordinare è possibile scrivere su WhatsApp al numero 333.1234176 e le commesse del punto vendita supporteranno il cliente nella scelta dei modelli, dei colori e delle taglie, anche mediante l’invio di foto e video. E se si tratta di un regalo che il cliente vuole recapitare direttamente al destinatario? Nessun problema: basterà fornire l’indirizzo della persona a cui si vuol far recapitare il pacco e per il pagamento, se si ordina da remoto, sarà sufficiente fare un bonifico.

Un anno difficile e duro per molte attività, ma Carlo Tenucci, a bordo della sua vespa natalizia, vuole trasmettere quel senso di libertà e di entusiasmo che solo chi viaggia su due ruote conosce: “sono ottimista – afferma – dobbiamo esserlo tutti! Abbiamo passato un anno veramente duro da ogni punto di vista, ma non è sicuramente questo il momento di arrendersi. Ora è il momento di darci da fare. Arrivato alla fine di quest’anno tremendo – conclude – mi guardo indietro e mi sento forte grazie agli affetti che mi circondano: un grazie speciale va a tutta la mia famiglia che mi sostiene da sempre e che quest’anno c’è stata più che mai. Ma un grazie ancora più grande va a mia moglie Silvia e a mia figlia Virginia che sono la mia carica, la mia energia”. Un’energia, questa, che arriva ad ogni cliente quando entra nella sede di via Beccheria e che – lasciatecelo dire – merita tutta la fiducia e la stima che la città gli riconosce.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet (http://www.tenucci.com/) o chiamare il negozio al numero 0583.496428. Tenucci Store, inoltre, è presente su Facebook (@TenucciStore) e su Instagram (@tenuccistore) dove, oltre a rimanere sempre aggiornati sulle novità e i prodotti in vendita, i clienti possono anche scrivere nella direct per richiedere una consegna.

Foto Ciprian Gheorghita