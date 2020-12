Confesercenti Toscana Nord ringrazia Stefano Baccelli

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 1 dicembre 2020, 18:42

Momenti duri è inutile negarlo, ma lo staff della Lanza&co con i punti vendita Il Panda, Premium e LAB si è organizzato per sopperire alla chiusura forzata imposta dalla zona rossa

martedì, 1 dicembre 2020, 17:17

Tre ecografi per potenziare la medicina territoriale a Lucca, visto che verranno utilizzati dalle Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale) per effettuare esami diagnostici al domicilio dei pazienti Covid

martedì, 1 dicembre 2020, 12:29

Un programma fitto di interventi di manutenzione per contrastare il rischio idrogeologico, che rappresentano l'azione di prevenzione in pianura e montagna per preparare i territori agli eventi atmosferici avversi

martedì, 1 dicembre 2020, 11:48

Nelle parole di Leonetto Pierotti, presidente Toscana Nord di Anva Confesercenti, tutta la soddisfazione per il via libera arrivato dal governo alla proroga di dodici anni delle concessioni

martedì, 1 dicembre 2020, 10:40

L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), attraverso l'iniziativa INVEST, come parte dell'impegno degli Stati Uniti d'America per aiutare l'Italia a rispondere all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 e ai conseguenti impatti socio-economici, supporta le aziende italiane

lunedì, 30 novembre 2020, 18:54

Pare che la nuova proposta per l'Ex Manifattura sia la stessa della precedente. Le parole arrivano direttamente da Uniti per la Manifattura che tiene a sottolineare come "La proposta di project financing altro non è che la riproposizione del medesimo iniziale con alcune correzioni"