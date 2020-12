Covid, possibili spostamenti fra Comuni per andare dagli artigiani di fiducia

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 5 dicembre 2020, 18:12

Le associazioni ambientaliste e i comitati denunciano il project financing di Coima e Fondazione Carilucca che congelerebbe la mobilità cittadina per 40 anni: cui prodest?

sabato, 5 dicembre 2020, 09:58

Alessandro Corsini è il nuovo direttore interprovinciale di Coldiretti Lucca e Massa Carrara. 55 anni, modenese, è reduce dalla positiva esperienza di Parma dove ha diretto la federazione per sei anni

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:38

Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di frodi perpetrate attraverso lo “Smishing-Vishing”, ossia phishing bancario di ultima generazione, con sottrazione di cifre da un minimo di 300 fino a oltre 60.000 euro

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:12

Se come sembra scontato la Toscana rientrerà da domenica in zona arancione, anche i mercati settimanali torneranno a proporre tutte le tipologie commerciali rispetto ai soli alimentari consentiti nelle zone rosse

venerdì, 4 dicembre 2020, 16:12

Continua senza sosta in questi giorni di festa l’attività assicurata dall’azienda Usl Toscana nord ovest sul versante Covid così come sul resto del fronte sanitario

venerdì, 4 dicembre 2020, 10:37

Delusione e rabbia. Queste le prime reazioni da parte della Cna di Lucca per le limitazioni che il Governo ha introdotto nell’ultimo decreto. In primo luogo per la scelta di inserire la Toscana in zona arancione solo da domenica (e non da sabato) impedendo a moltissime attività di lavorare con...