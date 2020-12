Economia e lavoro



Enel Energia dà ragione a Pietro Casali: il Circolo Nuoto Lucca non deve pagare nulla

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:18

In riferimento alla lettera “Pietro Casali del Circolo Nuoto Lucca accusa Enel Energia”, Enel Energia informa di aver cercato di contattare più volte il cliente per informarlo che niente è dovuto all’azienda da parte dell’Asd Circolo Nuoto Lucca.

"Il mancato riconoscimento dell’accordo - spiega Riccardo Clementi di Enel Energia Firenze - è stato causato da un disallineamento sul sistema, a causa dell’importo versato dal Circolo che era leggermente inferiore a quanto pattuito, motivo per cui la cifra non veniva associata a quanto concordato nel piano di rientro facendo scattare l’avvio automatico della procedura, ovvero la mancata emissione della fattura. Enel Energia conferma di aver già risolto il problema e di aver informato il cliente, non rintracciabile via telefonica al recapito fornito, in forma scritta. Enel Energia resta a disposizione del cliente per ogni ulteriore chiarimento".