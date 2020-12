Economia e lavoro : Buon Natale



Essegi Immobiliare: risposte concrete dal 1983

domenica, 20 dicembre 2020, 21:17

di giulia del chiaro

Professionalità, serietà e metodo sono da sempre i tratti distintivi di Essegi immobiliare che da 37 anni è un punto di riferimento, sul territorio lucchese e non solo, in tutti i settori immobiliari con una grande disponibilità di immobili e soluzioni. Sempre pronta ad abbracciare il cambiamento, mettendosi in discussione per migliorare continuamente, l’agenzia quest’anno ha dovuto affrontare un radicale crollo delle vendite che ha interessato tutto il settore immobiliare.

“I primi mesi del 2020 – spiega il titolare Giuliano Satti – sono stati estremamente positivi per il nostro settore che, dopo tanti anni, aveva ripreso vivacità. In poco tempo era partito un bel giro di compravendite e si lavorava molto bene, soprattutto con la clientela estera. Una ripresa che non si vedeva dal 2010-2011, ma che, purtroppo, è durata poco”. Con il primo lockdown a marzo, infatti, il mercato ha subìto una prima battuta d’arresto poi, con le strette imposte negli ultimi mesi, si è assistito ad un vero e proprio crollo delle transazioni. Un rallentamento che non abbatte Satti e il suo staff che guardano al 2021 con tante speranze e l’idea di allargare il proprio organico: “a inizio 2020 abbiamo avuto il primo risultato positivo dopo la crisi del 2008-2010. Abbiamo registrato bilanci floridi finché il Covid-19 e le misure adottate per contrastarlo non hanno bloccato questa crescita. Ma – sottolinea – il mercato aveva ripreso e ci sono buone probabilità che, appena si sarà concluso questo periodo drammatico, l’andamento torni ad essere quello di febbraio di quest’anno e, se così sarà, siamo già pronti ad avviare la formazione di nuovo personale da inserire nel corso del 2021”.

Essegi conta 10 professionisti che operano nella costante ricerca della soddisfazione della clientela. Uno staff giovane e dinamico che da anni accompagna i clienti in ogni fase dell’acquisto, della vendita e della locazione di un immobile con l’obiettivo di dargli la certezza di avere accanto un partner professionale, affidabile e costantemente presente per ogni problema. Lo scopo di fornire un servizio attento alla propria clientela, ha portato l’agenzia a specializzarsi sul territorio delimitando la propria zona operativa alla Lucchesia e alla Versilia. Nonostante ciò, in caso di necessità, grazie all’associazione FIAIP e alla collaborazione con un circuito di oltre 4 mila agenzia immobiliari, Essegi è in grado di occuparsi di questioni e compravendite anche in campo regionale, nazionale e internazionale.

Oltre alla sede storica subito fuori dalle mura urbane (viale Pacini 115, Lucca), negli anni, la necessità di curare scupolosamente il mercato immobiliare del centro storico lucchese, ha portato all’apertura di una seconda sede in via Beccheria (via Beccheria, 35, Centro Storico). Il nuovo ufficio, fin da subito, non è stato concepito come una succursale, ma come un punto di riferimento ideale per chi è interessato all’acquisto di immobili nel centro storico di Lucca. Una specializzazione che, in seguito, si è allargata anche alla selezione attenta di immobili di prestigio.

Quella di Essegi, quindi, è una grande realtà capace di attirare verso di sé clientela affezionata che riconosce nell’azienda un punto di riferimento serio a cui rivolgersi per ogni necessità riguardante l’abitare. Una realtà che, nonostante le difficoltà, guarda alla concretezza e alla ripartenza con fiducia: “come augurio per il prossimo anno – conclude il titolare – vorrei che tutti riuscissimo a lasciarci alle spalle il 2020 e che la prima fase del 2021 ci permetta di chiudere con questa situazione, di tornare a lavorare e – soprattutto – a dare lavoro!”

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Intenet https://www.essegi.lucca.it/ o chiamare il numero 0583.469538 per la sede in centro storico oppure il 0583.492604 per quella di Porta Elisa (in alternativa gli indirizzi email sono: info@essegi.lucca.it e centrostorico@essegi.lucca.it).

Inoltre, l’agenzia è presente sui social: Facebook (@essegi.immobiliare) e Instagram (essegiimmobiliarelucca).

Foto Ciprian Gheorghita