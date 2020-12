Economia e lavoro



La Cenerentola di Donatella Cinelli Colombini

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:35

di chiara bernardini

La magia che non finisce a mezzanotte. Cenerentola in tempi moderni è più grintosa che mai, il pensiero che l'incantesimo possa spezzarsi non la spaventa: è consapevole che tutto dipende da lei, dall'impegno e dalla determinazione.

Cenerentola sono tutte le donne che "accettano le sfide e desiderano amare": perlomeno questa è l'idea di Donatella Cinelli Colombini, la quale a uno dei suoi vini più pregiati ha dato proprio il nome della principessa. Prodotto da due vitigni del sud di Siena completamente differenti tra loro, il Sangiovese e il Foglia Tonda, insieme riescono a diventare un connubio perfetto di sapori e unicità.

Nato sotto il segno dell'amore, Cenerentola, ha compiuto vent'anni lo scorso San Valentino. Nelle annate migliori vengono prodotte dalla famiglia Cinelli Colombini 10 mila bottiglie, le quali col passare del tempo hanno incrementato notorietà fino ad essere esportate in 15 paesi nel mondo.

Acclamato dai critici, è stato riconosciuto come uno dei migliori da Robert Parker Wine e Wine Spectator donando al gusto e alla preziosità 93 punti sui 100 massimi. Le cantine e i vigneti si trovano tra la località del Colle e del Casato in provincia di Siena, in particolare il Casato Prime Donne si espande in 40 ettari di cui 17 di vigneto.

La storia delle cantine è antica, piena di aneddoti e originalità: il terreno difatti esisteva già nel medioevo quando la Fattoria del Colle era solo una grotta, la stessa che oggi viene utilizzata come esposizione di una preziosa collezione.

Nei secoli le donne della famiglia Colombini si sono passate il testimone, dalla nonna alla mamma di Donatella la quale poi lo consegnerà alla figlia Violante. Non finisce qui, perché, la fattoria è un luogo talmente magico da farvi compagnia anche il giorno del vostro matrimonio, concedendo - tra le altre cose - non solo una location elegante e di classe, ma anche la possibilità agli sposi di trascorrere la prima notte nella camera personale del Granduca Pietro d'Asburgo. Un vero e proprio impero posizionato sulle colline senesi, nato dalla forza d'animo delle Donne - con la D maiuscola - che col tempo, l'impegno e la passione sono riuscite a creare quella che oggi è la loro casa.