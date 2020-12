L’Asl Toscana nord ovest partecipa al Vaccine-day: i primi 135 vaccinati

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 22 dicembre 2020, 19:02

Il 25, 26 e 1° gennaio il ritiro porta a porta per le utenze domestiche sarà svolto in modo regolare dagli operatori di Sistema Ambiente

martedì, 22 dicembre 2020, 18:54

Alcuni cambiamenti relativi tra i medici di famiglia sono previsti per i prossimi giorni sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 22 dicembre 2020, 18:51

Il progetto, nato a Lucca da un’idea di Sandra Bacci e Cinzia Sodini, vuole sostenere le attività commerciali e le attività artigianali locali, sensibilizzando i consumatori e invitando i commercianti a fare rete tra loro, così da creare una catena di visibilità gratuita e solidale

martedì, 22 dicembre 2020, 18:12

Con il decreto Natale che riporterà tutta l’Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio ad eccezione di alcuni giorni in cui tornerà l’arancione, giorno in cui tornerà la zona rossa fino a domenica 27, anche i mercati settimanali dovranno fare i conti con il ritorno delle restrizioni

martedì, 22 dicembre 2020, 18:04

Bellezza, gratuità, gentilezza, garbo: la solidarietà sotto l'albero e il ringraziamento della Fondazione Banca del Monte di Lucca agli operatori sanitari e alle associazioni del territorio

martedì, 22 dicembre 2020, 17:45

Il sistema permette di effettuare i versamenti online, oppure presso i negozi che aderiscono al Circuito Sisal, Lottomatica, presso le Tabaccherie, gli Uffici postali ecc.