Medici di famiglia: ecco arrivi e partenza nelle province di Pisa, Livorno e Lucca

martedì, 22 dicembre 2020, 18:54

Alcuni cambiamenti relativi tra i medici di famiglia sono previsti per i prossimi giorni sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. In particolare:



- nell’ambito di Pisa dal 1° gennaio è disposta l’iscrizione negli elenchi dei medici di famiglia della dottoressa Josephine Liserre e la cessazione per dimissioni volontarie della dottoressa Anna Maria Campa;



- nell’ambito di Cascina dal 1° gennaio è disposta la cessazione per dimissioni volontarie dei dottori Carlo Antonio Bracci e Miriano Vannozzi;



- nell’ambito di Calci dal 1° gennaio è disposta la cessazione per dimissioni volontarie della dottoressa Cai Fiorella;



- nell’ambito di Bientina dal 1° gennaio è disposta la cessazione per dimissioni volontarie del dottor Roberto Nardini;



- nell’ambito di Crespina Lorenzana Fauglia Orciano dal 1° gennaio è disposta la cessazione per dimissioni volontarie del dottor Filippo Casarosa;



- nell’ambito di Casciana Terme Lari dall’8 gennaio è disposta la cessazione per raggiunti limiti di età del dottor Gaetano Pasquale Mazza;



- nell'ambito di Livorno dal 31 dicembre cessa il rapporto convenzionale con il dottor Guido Corretti;



- nell'ambito di Collesalvetti dal 31 dicembre cessa il rapporto convenzionale con il dottor Giovanni Silvino;



- nell'ambito di Rosignano dal 31 dicembre cessa il rapporto convenzionale con il dottor Giorgio Vaudagna;



- nell’ambito di Lucca e Pescaglia (Lucca 1) dal 1° gennaio è disposta l’iscrizione negli elenchi dei medici di famiglia del dottor Andrea Dinelli che aderisce alla Aft Lucca Nord. Dal 31 dicembre cessa l’iscrizione dei dottori Paolo Galli, Guglielmo Menchetti e Pietro Paolo Tondo.



- nell’ambito di Capannori (Lucca 2) dal 10 gennaio cessa l’iscrizione del dottor Antonio Ghilarducci.



Con l’occasione ricordiamo che è sempre consigliabile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.



Al servizio on line si può accedere tramite:

- Totem PuntoSI

- App SmartSST di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

- Portale web Open Toscana



Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.



L’Azienda USL Toscana nord ovest ha messo a disposizione anche una nuova modalità online. Sul sito istituzionale (https://www.uslnordovest.toscana.it/richiesta-cambio-medico) è disponibile un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.



Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.