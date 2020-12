Economia e lavoro



Partita la raccolta fondi per "La Pecora Nera"

sabato, 19 dicembre 2020, 16:59

È iniziata in questi giorni la raccolta fondi in favore de La Pecora Nera #socialmentebar sul portale GoFundMe, promossa dalle Consorti del Rotary Club Lucca e dal Rotaract Lucca che con questa iniziativa hanno deciso di sostenere La Pecora Nera per raggiungere un importante obiettivo: l'assunzione per un anno di uno dei ragazzi disabili che prima della pandemia aveva già lavorato in questa struttura con grande impegno e dedizione. All'indirizzo https://www.gofundme.com/f/pecora-nera è possibile effettuare una donazione ad importo libero e seguire passo passo la raccolta fondi.

La Pecora Nera #socialmentebar, realtà molto conosciuta e apprezzata nella città, è un progetto di Anffas aperto nel 2018 nel centro storico della città di Lucca con l'obiettivo di colmare la lacuna nell'offerta lavorativa di ragazzi disabili e svantaggiati inserendoli in un percorso lavorativo ed educativo a contatto con le persone, seppur sempre in ambiente protetto e sorvegliato. Nel tempo La Pecora Nera è diventato un punto di incontro e di ritrovo sia per i ragazzi disabili sia per gli affezionati clienti.

Le chiusure dovute alla pandemia da Covid-19 hanno pesantemente colpito l'attività, ma lo staff de La Pecora Nera non si è perso d'animo attivando fin da subito il servizio di asporto, e oggi pensa al futuro, pronto a ripartire con l'entusiasmo di sempre non appena l'emergenza sanitaria sarà rientrata. La Pecora Nera però non potrà contare sui proventi derivanti da quegli appuntamenti che ogni anno ne garantivano la stabilità economica e permettevano l'assunzione sia dei ragazzi disabili sia del personale educativo che li accompagnava.

È per questo motivo che le consorti rotariane, in collaborazione con il Rotaract Club di Lucca, hanno lanciata la campagna "La Pecora Nera ha bisogno di tutti noi!" attivando la raccolta fondi sul noto portale gofundme.com.

Tutti i proventi della raccolta fondi saranno interamente devoluti a La Pecora Nera Impresa Sociale S.r.l.

Per rimanere aggiornati sui progressi della raccolta fondi e su tutte le novità della Pecora Nera si può seguire la pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/LaPecoraNeraLucca, e per effettuare una donazione l'indirizzo web è https://www.gofundme.com/f/pecora-nera .