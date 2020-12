Economia e lavoro



Petit Bougie, dove gli orologi la fanno da padrone: Rolex, ma non solo

martedì, 29 dicembre 2020, 11:34

Brillantini all'orecchio, anelli, braccialetti. Anche qualcosa di più. L'uomo, ormai, non sa più come fare per adornarsi e chissà, poi, per quale ragione. Noi che restiamo fedeli al passato, crediamo che l'unico gioiello che un uomo può indossare sia l'orologio. Altri, non hanno, a nostro avviso, particolare rilevanza.

Ebbene, fatta questa personalissima premessa, in via S. Lucia al civico 23 c'è un negozio la cui vetrina, al passaggio, non può lasciare indifferenti, soprattutto in questo periodo di festività. Infatti, luminosità e riflessi regalano un po' di calore a un periodo che, di calore, ne ha perso parecchio e sappiamo tutti chi - e non cosa - dobbiamo ringraziare per questo lockdown emotivo, economico, affettivo.

La gioielleria è di Maria Grazia Ronconi, il cui sorriso accoglie chi varca l'ingresso ed è già, quello, un toccasana naturale. In vetrina, poi, esposti, oltre a gioielli di vario genere, il pezzo forte del locale: gli orologi, splendidi, sportivi od eleganti non fa differenza, Rolex in primis, ma anche Cartier, Omega, Iwc, Panerai, Breitling purché di valore non solo economico, ma anche come modelli.

Petit Bougie è, comunque, specializzato, se così possiamo dire, nella vendita di orologi Rolex usati e da collezione. Ci si possono trovare i modelli sportivi della casa svizzera, dal Daytona all'ultimo Gmt, dal Submariner ghiera verde al Batman nero-blu. Credete, per chi ama questo prodotto, fermarsi ad osservare è un piacere agli occhi e, anche se impossibilitati ad acquistare, anche alla mente. Fa bene, ogni tanto, guardare le cose belle senza per questo dannarsi l'anima se non le si possono avere.

Ci vengono anche da fuori Lucca e non solo, persino da fuori regione e non mancano, quando ci sono, i turisti che acquistano volentieri. Noi ci siamo passati nei pochi giorni in cui il codice giallo ha permesso di transitare per le strade del centro e ci siamo goduti lo... spettacolo. Quanto a comprarne uno, di orologi, rimandiamo a tempi migliori.

Al. G.