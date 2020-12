Economia e lavoro



Se giochiamo in casa battiamo anche Amazon...

martedì, 1 dicembre 2020, 18:42

Momenti duri è inutile negarlo, ma lo staff della Lanza&co con i punti vendita Il Panda, Premium e LAB si è organizzato per sopperire alla chiusura forzata imposta dalla zona rossa.

Quindi via ai canali social Facebook e Instagram oltre che al sito web dove è possibile visionare i capi di abbigliamento più fashion, gli accessori più cool e le scarpe più trendy del momento.

Con le super offerte del BLACK FRIDAY (valide fino a giovedì 3 dicembre) tantissimi clienti si sono avvalsi dell'efficientissimo e gratuito servizio di consegna a domicilio svolto con mezzi propri: – auto per il comune di Lucca, – la versione “green delivery” in bici per il centro storico e l'immediata periferia – il corriere per le spedizioni a lunga distanza – “Stiamo lavorando duro non tanto per la quantità consegnata (anche se non ci lamentiamo!) ma soprattutto per le nuove modalità dettato dall'esigenza di adattarci ad un lavoro diverso. Siamo particolarmente soddisfatti per la risposta dei clienti che oltre ad acquistare e a sostenerci ci dimostrano una vicinanza ed un sostegno inaspettato incoraggiandoci a non mollare. La lotta con i colossi del web è durissima, ma su alcuni terreni abbiamo la consapevolezza di essere addirittura più forti grazie al rapporto umano, sulla capacità di consigliare il prodotto giusto per ognuno e non ultimo per la velocità con cui consegniamo: in giornata in tutto il comune, in meno di 2 ore in centro e nell'immediata periferia, in 24 ore nel resto di Italia. Nonostante tutto però non vediamo l'ora di riaprire per dare il meglio di noi alla vecchia maniera e in totale sicurezza”.