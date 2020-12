Sistema Ambiente: ritiro porta a porta attivo anche primo dell'anno e per Befana

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:12

La Regione Toscana ha previsto un bonus anche gli operatori del commercio su area pubblica più colpiti dalla crisi da coronavirus, ovvero fieristi e ambulanti dei mercati turistici, che operano in particolare nei centri storici e operatori degli spettacoli viaggianti

mercoledì, 30 dicembre 2020, 16:54

Con la fine del mese di dicembre 2020 va in pensione Guglielmo Menchetti, 68 anni, dal mese di febbraio 2018 direttore del dipartimento della Medicina generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:45

Cambiano le disposizioni per i trasferimenti nei comuni limitrofi alla propria residenza. In una nuova ordinanza della Regione viene infatti stabilito che ci si può spostare solo nei giorni in cui la Toscana è zona arancione. Niente spostamenti, invece, nei giorni in zona rossa

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:40

E' nato alla vigilia dell'esplosione della pandemia che ha reso complicate molte attività di ricerca sul campo e di divulgazione, ma in un anno di operatività si è già affermato a livello nazionale come punto di riferimento per gli studi che riguardano il ruolo del terzo settore per la ripartenza...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:12

Il servizio assistenza civile-S.A.C. del V.E.O.S.P.S.S. ha lanciato la campagna Phoenix 2/2020 "Mettiamo all'angolo il Covid", una raccolta fondi per donare kit antigenici rapidi alle persone bisognose sul territorio

martedì, 29 dicembre 2020, 15:44

Un modello di prevenzione dal rischio idrogeologico fondato su un impegno di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Oltre 30 milioni di interventi per i lavori ordinari e straordinari sui corsi d’acqua del comprensorio. Investimenti importanti nell’ambiente e nelle energie rinnovabili