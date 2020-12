Economia e lavoro



Supporto finanziario e assistenza tecnica alle aziende che contribuiscono alla lotta contro il Covid

martedì, 1 dicembre 2020, 10:40

L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), attraverso l'iniziativa INVEST, come parte dell'impegno degli Stati Uniti d'America per aiutare l'Italia a rispondere all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 e ai conseguenti impatti socio-economici, supporta le aziende italiane impegnate nella ricerca/sviluppo/produzione di soluzioni e/o prodotti per contrastare il COVID-19, quali, ad esempio, terapie, vaccini, attrezzature mediche, forniture di protezione individuale ed altro. L'evento si tiene mercoledì 2 Dicembre 2020 alle ore 11:00 all'evento online di lancio del progetto, implementato in Italia da un consorzio di partners europei di alto livello guidato da PEDAL Consulting. Il progetto catalizzerà la raccolta di 10 milioni di dollari provenienti da investitori privati e fornirà accesso ai finanziamenti, integrandoli con un servizio di elevata assistenza tecnica personalizzata per supportare 10 aziende italiane che, in risposta alle necessità emergenti legate al COVID-19:

aumentano la capacità tecnologica e produttiva

riorganizzano la produzione

introducono sul mercato soluzioni, servizi e prodotti innovativi

L'evento presenterà le opportunità offerte dal progetto a investitori e aziende e sarà in lingua inglese.All'incontro prenderanno parte Ms. Gretchen Birkle, USAID Deputy Assistant Administrator, e un rappresentante dell'Ambasciata U.S.A. in Italia. Per maggiori informazioni sull'evento:https://pedal-consulting.eu/pedal-consulting-launch-event-2-december-2020-1100-cet/Per registrarvi all'evento:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLrPzZg5r1zJgEAT-kzalQdcqFsMHMKq5OCfgsSrf7poSmrg/viewform