Economia e lavoro



Tornano i parcheggi in piazzale Boccherini

martedì, 15 dicembre 2020, 13:21

“Dopo un lungo e accidentato percorso tornano i parcheggi in piazzale Boccherini. Una richiesta che abbiamo sempre formulato a gran voce dopo la loro cancellazione a seguito della costruzione della nuova rotatoria”.

E’ il responsabile centro storico di Confesercenti Lucca, Massimiliano Giambastiani, a commentare positivamente la decisione del Comune di ripristinare alcuni stalli di sosta nella zona di porta Sant’Anna. “Era fondamentale per le attività della zona – dice ancora Giambastiani – poter contare nuovamente di un’area di sosta così come per i residenti (anche se ancora limitata rispetto al numero precedente). Una battaglia che avevamo portato avanti un minuto dopo la cancellazione di questi posteggi per i lavori. Ci auguriamo che tutto sia predisposto già per questo fine settimana con il tanto auspicato rientro nella zona gialla. Importante anche l’individuazione di ulteriori posti in via Geminiani. L’unica cosa che chiediamo ulteriormente al Comune e alla Metro – conclude il presidente centro storico – è la possibilità di una sosta gratuita di cortesia. Ed anche un passaggio con le guide turistiche che, sembra, non siano ancora a conoscenza del ripristino della fermata dei bus turistici”.

L’annuncio dei nuovi parcheggi in piazzale Boccherini era stato fatto la settimana scorsa in occasione dell’incontro tra Comune e categorie sul nuovo piano della mobilità.

“Piano per il quale abbiamo espresso sostanzialmente apprezzamento – aggiunge il responsabile area Lucca Daniele Benvenuti – anche perché sono state accolte alcune delle nostre osservazioni in particolare sulle modalità di accesso nella ztl. Positivo il progetto di riqualificazione di piazza Santa Maria, con il mantenimento di un’area di sosta, e il rinvio della chiusura di via Buiamonti. Così come importante che la Regione, dopo il nostro incontro con l’assessore Stefano Baccelli e le sollecitazioni dell’assessore Chiara Martini che ringraziamo, abbiano concesso ai primi di dicembre la deroga per il 2021 dell’accesso in centro per i mezzi Euro 0 che avranno ancora la possibilità di sostare gratuitamente nei parcheggi Carducci e Palatucci”.

La conclusione di Benvenuti su Borgo Giannotti. “La gratuità della sosta nelle strisce blu ha reso Borgo Giannotti un parcheggio completo praticamente dal giorno alla notte. Per questo, anche a nome del Centro commerciale naturale, lanciamo un appello a coloro che lavorano nella zona di utilizzare come facevano prima i parcheggi adiacenti lasciando così la strada a disposizione dei clienti”.