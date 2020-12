Uilcom: "Solidarietà a Massimo Braccini, ognuno ha diritto di esprimere senza timore le proprie posizioni"

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 19 dicembre 2020, 16:59

È iniziata in questi giorni la raccolta fondi in favore de La Pecora Nera #socialmentebar sul portale GoFundMe, promossa dalle Consorti del Rotary Club Lucca e dal Rotaract Lucca che con questa iniziativa hanno deciso di sostenere La Pecora Nera per raggiungere un importante obiettivo

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:35

Si chiama Fermenti, il primo rapporto sull'economia civile in provincia di Lucca. Si tratta di un report che va ad approfondire tutte quelle tematiche sviluppate già in quello di giugno, "D'istanti. Capacità di risposta sociale e orizzonti civili in tempo di Covid-19"

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:58

Interviene il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti, che annuncia il mercato straordinario di domenica 20 in piazzale Don Baroni

venerdì, 18 dicembre 2020, 12:27

Alla luce del confronto politico in atto circa la possibilità di un lockdown generalizzato nel periodo natalizio, Cna Benessere e Sanità ribadisce con forza la necessità che le imprese di estetica non siano obbligate a sospendere l’attività

venerdì, 18 dicembre 2020, 11:21

Procedono secondo la tabella di marcia gli importanti lavori di restauro e miglioramento del Teatro del Giglio per un importo totale di 1.5 milioni di euro di cui 846mila euro finanziati dalla Regione Toscana

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:08

Rinnovato, nonostante la pandemia e le difficoltà ad essa legate, il PPO, Premio Per Obiettivi, del Molino di Lucca.L'azienda nata dall'acquisto del Molino Maionchi e del Molino S. Pietro a Vico dal gruppo Casillo a febbraio 2017 ha compiuto un passo importante e strategico, quello di istituire il PPO, ed...