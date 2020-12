Economia e lavoro



Umberto Tenucci, da oltre 150 anni simbolo dell'eleganza maschile

domenica, 20 dicembre 2020, 19:33

Grinta, classe e passione. Tre ingredienti che all'interno dello storico negozio di abbigliamento Tenucci - Toscano Alta Sartoria - di via Fillungo a Lucca non mancano mai. Un anno particolarmente delicato, lastricato di imprevisti e cambiamenti repentini non hanno permesso al titolare, Umberto, di abbattersi.

I piani del 2020 del tutto scombussolati: "Avevamo appena iniziato una nuova collaborazione quando è cominciato il lockdown di marzo. Di fronte alla malattia non possiamo che alzare le braccia e pensare in primo luogo alla salute, ma dobbiamo ammettere che sia stato un anno faticoso - spiega Umberto - La voglia di lavorare è tantissima, di ritornare ad avere un rapporto stretto con i clienti ancora di più". Il rapporto umano, difatti, è un elemento essenziale soprattutto se si tratta, come in questo caso, di prodotti realizzati su misura e attenti a ogni minimo dettaglio.

"Abbiamo un target di clientela particolare, dunque fino a oggi la scelta è stata quella di non aprire nessuno store online - continua Tenucci - Speriamo che con il passare del tempo la situazione si risolva e si risollevi, sarà dura anche perché è tutto molto imprevedibile e confuso, ma noi siamo pronti e non smetteremo mai di impegnarci". Nella voce di Umberto la determinazione e la voglia di lavorare sono palpabili e meravigliosamente stimolanti. Dedica da oltre cinquant'anni anima e copro alla sua attività, al sorriso dei clienti e alle loro esigenze. Oggi, però, nel giorno del suo compleanno, spetta a noi ringraziare lui che con eleganza arricchisce quotidianamente l'incantevole via Fillungo.

Foto Ciprian Gheorghita