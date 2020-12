Villa Bottini, approvato progetto per raddrizzamento del muro su via Santa Chiara

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 12 dicembre 2020, 12:40

Sono dure le parole del presidente di Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti dopo la decisione di rinviare di un’altra settimana il ritorno della Toscana in zona gialla

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:39

Confartigianato Imprese Lucca commenta il probabile passaggio, da domenica 13, della Toscana in zona gialla con la possibilità, da parte dei cittadini, di superare i confini comunali

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:30

Oggi, a Pietrasanta, nella sede di Confindustria Toscana Nord, tra la Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Uil e Confindustria Toscana Nord, è stato siglato il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:05

Grande novità in casa AC Lucca: il presidente Luca Gelli è stato eletto membro del Consiglio Sportivo Nazionale di Aci Sport, l'organo di indirizzo della politica sportiva motoristica

giovedì, 10 dicembre 2020, 16:30

La pandemia, come sappiamo, ha toccato tutti in un modo o nell'altro, ma c'è chi dal male è riuscito a ricavarne qualcosa di buono, utile e necessario. Così l'impresa della famiglia Vezzi, nata e consolidata per la vendita di stoccafisso e baccalà, si è ampliata creando una vera e propria...

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:49

Lo ha deciso la giunta, accogliendo la richiesta di Confesercenti Toscana Nord. L'assessora Martini: "Si tratta di una compensazione, sia pure parziale, per le molte edizioni non svolte o svolte in maniera non completa"