Economia e lavoro



Baby Doctor: grande successo per la piattaforma di telemedicina

giovedì, 21 gennaio 2021, 13:39

Grande successo per la piattaforma telematica messa a punto da Baby Doctor: in soli due mesi, dall'inizio di novembre alla fine dell'anno, lo studio pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini ha fatto registrare ben 65 visite a distanza, evitando così ai piccoli pazienti e ai loro familiari di doversi spostare da casa durante il lockdown. Non a caso, l'idea della piattaforma per le visite pediatriche on line è nata durante l'isolamento dovuto al Coronavirus, iniziato nel marzo dell'anno scorso. Idea che oggi rappresenta una importante novità nello scenario medico-pediatrico, in quanto offre la possibilità di interfacciarsi con professionisti pronti a risolvere dubbi e rispondere alle domande più frequenti. Una proposta innovativa che, come dimostrano i numeri, è stata accolta da molti come una grande opportunità.

La nascita dell'ambulatorio pediatrico multimediale è stata possibile grazie all'impegno dei numerosi specialisti presenti in questo spazio virtuale per la telemedicina pediatrica. Infatti, oltre alla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo-pediatra, sono attivi e disponibili al teleconsulto il naturopata Alessandro Trigetti, la psicologa Silvia Mammini, l'otorinolaringoiatra Susanna Passetti, la nutrizionista Benedetta Raspini, la fisiatra Barbara Bernocchi, il dermatologo Andrea Bassi, la logopedista Rebecca Pagani, la podologa Irene Panepinto, la psicologa e psicoterapeuta Veronica Celli, l'odontoiatra Valeria Bertani, la dietista Erica Baroncelli, l'osteopata Federica Fornezza e il chirurgo pediatra Antonio Messineo. Una squadra che deve parte della sua forza proprio all'interdisciplinarietà delle risorse scientifiche in campo.

«Penso di poter affermare – sottolinea Alessia Bertocchini – che il consulto telematico potrà essere, anche in futuro, dopo la pandemia, un servizio utile, capace di offrire un aiuto in più, a distanza e in sicurezza. Non andrà, infatti, a sostituire le visite in studio, che restano sempre la prima opzione, soprattutto in caso di necessità».

Per accedere al servizio è sufficiente prenotarsi nell'area dedicata sul sito www.babydotor.info, selezionare il professionista di riferimento e fissare un appuntamento, che si svolgerà poi sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. Nel giorno fissato, infine, basterà cliccare il link ricevuto per email.

Per informazioni e prenotazioni: Baby Doctor Lucca, via di San Marco, 245; Baby Doctor Valley, via Fondovalle, 11, Gallicano; 338.8774330. Pagina Facebook: Baby Doctor della dott.ssa Alessia Bertocchini; profilo Instagram: babydoctor_2.0; www.babydoctor.info.